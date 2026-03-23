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    Erdgaspreis gibt nach Trump-Aussagen nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Entspannung am europäischen Erdgasmarkt nach Trump
    • TTF-Preis fiel um rund sieben Prozent auf 55,12
    • Trump ordnete fünf Tage keine Angriffe auf Energie
    Erdgaspreis gibt nach Trump-Aussagen nach
    Foto: Siarhei - 356130783

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Lage am europäischen Erdgasmarkt hat sich nach jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump ein Stück weit entspannt. Der Preis für europäisches Erdgas ist deutlich gesunken. An der Börse in Amsterdam fiel die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat am Mittag um knapp sieben Prozent auf 55,12 Euro je Megawattstunde (MWh).

    Trump hat angeordnet, in den nächsten fünf Tagen keine Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur zu fliegen. Dies sei das Ergebnis "sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten" in den vergangenen beiden Tagen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. In iranischen Staatsmedien wurde jedoch bestritten, dass es solche Gespräche gebe.

    Am Donnerstag war der Gaspreis noch zeitweise bis auf 74 Euro gestiegen. Israel hatte am vergangenen Mittwoch das wichtige Gasfeld "South Pars", das vom Iran und Katar ausgebeutet wird, bombardiert. Als Reaktion attackierte der Iran die für den Weltmarkt bedeutenden Flüssiggasanlagen im katarischen Industriegebiet Ras Laffan.

    Der TTF-Preis hatte vor Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran Ende Februar bei lediglich 31 Euro gelegen./jsl/jkr/nas





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