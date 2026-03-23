JEFFERIES stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Überhöhte KI-Investitionen und ein im Vergleich zu den Wettbewerbern schwächeres Wachstum der Cloud-Plattform hätten die Stimmung für die Aktie kräftig belastet, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Frühindikatoren wie etwa der Auftragsaufbau und langfristige Zusagen deuteten jedoch auf eine erneute Wachstumsbeschleunigung hin, sobald die Kapazitäten in Betrieb gingen. Die Sorgen wegen der Investitionen hält der Analyst für übertrieben./ck/rob/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 180,6EUR auf Tradegate (23. März 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00 $ , was eine Steigerung von +41,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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