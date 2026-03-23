JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Berichte über den bevorstehenden Start der Phase 4 der Zertifizierungstests des Flugzeugtyps 777X. Durch die Verschiebung der ersten Auslieferung auf 2027 beschleunige sich der Bestandsverbrauch im Zusammenhang mit dem Programm auf 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 im Vergleich zu 3,5 Milliarden 2025. Der Höhepunkt werde im Jahr vor der ersten Auslieferung erwartet./ck/rob/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 171,4EUR auf Tradegate (23. März 2026, 14:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

