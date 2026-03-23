DZ BANK stuft FIELMANN AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fielmann auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 54 Euro belassen. Analyst Thomas Maul nahm den Abstieg der Optikerkette vom MDax in den Nebenwerte-Index SDax als Anlass für einen Kommentar. Er hob am Montag hervor, dass Fielmann gut gegen das Risiko der Disintermediaton durch Agentic Commerce, also eine Umgehung von Zwischenhändlern durch KI-Shopping-Agenten, geschützt sei. Zu verdanken sei dies den stark personalisierten Produkten von Fielmann. Zudem sei sein Vertrauen in eine erfolgreiche US-Expansion des Unternehmens gestiegen, während in Europa mit einer schlüssigen Strategie zur Stärkung des Wachstums- und Margenprofils operiert werde./ck/rob/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 10:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 44,05EUR auf Tradegate (23. März 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,15 € , was eine Steigerung von +4,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer