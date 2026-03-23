Schnieder gibt SPD Zeit und spricht von gleichem Gegenwind

BERLIN (dpa-AFX) - Nach Ansicht des voraussichtlich nächsten rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder hatten seine CDU und die SPD im Landtagswahlkampf mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen. Er sei überzeugt, dass beide Parteien angesichts des gemeinsamen Bündnisses auf Bundesebene den gleichen Rücken- oder Gegenwind bekommen hätten, sagte Schnieder in Berlin.

Im Gegensatz dazu hatte der abgewählte Ministerpräsident Alexander Schweitzer vor allem die Schwäche der Bundes-SPD und die Niederlage der SPD in Baden-Württemberg als Gründe für seine herbe Schlappe ausgemacht.