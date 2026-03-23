Kion Group - Aktie geht steil - 23.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Kion Group Aktie. Mit einer Performance von +5,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Kion Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 45,48€, mit einem Plus von +5,82 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Kion Group in den letzten drei Monaten Verluste von -38,78 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kion Group Aktie damit um -11,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,70 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Kion Group -39,85 % verloren.

Kion Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,37 % 1 Monat -36,70 % 3 Monate -38,78 % 1 Jahr -1,40 %

Informationen zur Kion Group Aktie

Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,97 Mrd. € wert.

EQS Stimmrechtsmitteilung: KION GROUP AG KION GROUP AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 23.03.2026 / 13:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

EQS Voting Rights Announcement: KION GROUP AG KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 23.03.2026 / 13:15 CET/CEST Dissemination of a …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Jungheinrich, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,14 %.

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Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.