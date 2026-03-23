INDUS Holding Aktie klettert deutlich - 23.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die INDUS Holding Aktie. Mit einer Performance von +6,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die INDUS Holding Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,96 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,30€, mit einem Plus von +6,19 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

INDUS Holding fördert mittelständische Unternehmen in verschiedenen Branchen und ist führend im deutschen Beteiligungsmarkt. Konkurrenz besteht durch Aurelius und andere. Ihr USP liegt in der langfristigen strategischen Unterstützung.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die INDUS Holding Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,50 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die INDUS Holding Aktie damit um -9,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,81 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von INDUS Holding einen Rückgang von -7,26 %.

INDUS Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,19 % 1 Monat -12,81 % 3 Monate -3,50 % 1 Jahr -3,30 %

Informationen zur INDUS Holding Aktie

Es gibt 27 Mio. INDUS Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 761,14 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von INDUS Holding

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,35 %. mutares notiert im Plus, mit +5,69 %.

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Ob die INDUS Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur INDUS Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.