Hochtief Aktie mit Kurssprung +6,04 % - 23.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Hochtief Aktie. Mit einer Performance von +6,04 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Hochtief Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,32 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 404,00€, mit einem Plus von +6,04 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Hochtief über einen Zuwachs von +13,11 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um -2,91 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Hochtief eine positive Entwicklung von +11,76 % erlebt.

Hochtief Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,91 % 1 Monat -5,48 % 3 Monate +13,11 % 1 Jahr +112,54 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,38 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,84 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +1,16 %. Vinci notiert im Plus, mit +2,21 %.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.