Secunet Security Networks Aktie steigt - 23.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Secunet Security Networks Aktie. Mit einer Performance von +3,40 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Secunet Security Networks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,50 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 182,40€, mit einem Plus von +3,40 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Secunet Security Networks ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen in Deutschland, spezialisiert auf den Schutz sensibler Daten. Mit Produkten wie Firewalls und VPNs sowie Beratungsdiensten bedient es vor allem den öffentlichen Sektor. Wichtige Konkurrenten sind Cisco und Palo Alto Networks. Secunet punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für Regierungsbehörden und hohen Sicherheitsstandards.

Der heutige Anstieg bei Secunet Security Networks konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -4,16 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um -11,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Secunet Security Networks -8,09 % verloren.

Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,89 % 1 Monat -14,37 % 3 Monate -4,16 % 1 Jahr -17,94 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Secunet Security Networks

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,92 %. Thales notiert im Plus, mit +1,33 %. Fortinet notiert im Plus, mit +0,58 %. Palo Alto Networks legt um +1,03 % zu

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.