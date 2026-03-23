Trump-Wende verhilft Dax ins Plus - Iran-Drohungen ausgesetzt

Dass der Iran Verhandlungen mit den USA dementierte, bremste die Euphorie am Markt allerdings etwas: Nach einem Kurssprung von fast 3,6 Prozent behauptete der deutsche Leitindex am frühen Nachmittag ein Plus von 1,64 Prozent auf 22.747 Punkte. Bis zum Mittag hatte er noch eine weitere Talfahrt hingelegt. Die Schwankungsbreite von fast 6 Prozent im Handelsverlauf ist die größte seit dem Zwischentief vom 7. April 2025 im Zuge von Trumps Zoll-Schock. Seit Beginn des Iran-Kriegs hat der Dax bis zu gut 13,5 Prozent eingebüßt. Vor knapp einem Jahr waren es sogar bis zu 18 Prozent, bevor Trump mit seiner Zollpolitik zurückruderte und eine Kurswende einsetzte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump eine spektakuläre Kehrtwende hingelegt. Trump ordnete an, in den nächsten fünf Tagen auf die zuvor angedrohten Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur zu verzichten. Dies sei das Ergebnis "sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten" in den vergangenen beiden Tagen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Ob eine solche nun auch bevorsteht, hält Marktanalyst Timo Emden allerdings für fraglich. "Trumps Ankündigung wirkt wie Balsam für die Märkte und damit als klassische Beruhigungspille auf Zeit", schrieb er. Damit dominiere klar das Prinzip Hoffnung. Die Anleger setzten auf eine diplomatische Lösung im Nahostkonflikt. Doch sie "sollten sich vor Augen halten, dass aufgeschoben nicht aufgehoben bedeutet", warnte der Experte. "Die geopolitischen Risiken bleiben bestehen und damit auch die Gefahr, dass die Märkte ihre aktuelle Erholung schnell wieder abgeben."

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es zuletzt um 2,12 Prozent auf 28.389 Punkte bergauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erholte sich um 1,7 Prozent. Die jähe Wende schlug sich auch in den Ölpreisen sowie der Kursentwicklung einiger der vorherigen Branchenverlierer nieder. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der für Europa maßgeblichen Nordsee-Sorte Brent sackte deutlich ab auf zuletzt unter 109 US-Dollar.

Die vor den Trump-Aussagen gebeutelten europäischen Rohstofftitel drehten deutlich ins Plus, während der Immobilienindex knapp in der Verlustzone blieb.

Die Aktien des Stahlkonzerns Salzgitter - zuvor MDax-Schlusslicht - drehten zeitweise klar ins Plus, schwächelten zuletzt aber etwas. Der Index-Aufsteiger legte vollständige Jahreszahlen vor und blieb mit seinem Vorschlag einer unveränderten Dividende von 0,20 Euro je Aktie hinter den Erwartungen zurück. Die Titel des Industrie- und Stahlkonzerns Thyssenkrupp gewannen 3,6 Prozent.

Im Dax führte der Wohnimmobilienkonzern Vonovia trotz eines auf 1,6 Prozent eingedämmten Minus weiter die Verliererliste an. Im MDax verloren LEG moderat, während TAG Immobilien um 0,8 Prozent zulegten.

Im Nebenwerte-Index SDax blieb Gerresheimer mit minus 10 Prozent größter Verlierer. Am Freitag hatten die Aktien des Verpackungsherstellers dank Übernahmefantasie noch einen Kurssprung gemacht.

Der Verkauf seines Essensliefergeschäfts Foodpanda in Taiwan bescherte MDax-Spitzenreiter Delivery Hero ein Plus von 10 Prozent. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel sieht den Preis von 600 Millionen US-Dollar in bar, den Konkurrent Grab zahlen will, deutlich über den Markterwartungen. Vergangene Woche waren die Aktien von Delivery Hero auf ein Rekordtief abgesackt./gl/jha/

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 36,08 auf Tradegate (23. März 2026, 14:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -17,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,68 %. Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,86 Mrd.. Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +12,83 %/+78,66 % bedeutet.



