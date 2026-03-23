Siemens Energy - Aktie legt am 23.03.2026 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die Siemens Energy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,30 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,55 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 148,45€, mit einem Plus von +6,30 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Siemens Energy einen Gewinn von +12,23 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -9,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,84 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Siemens Energy einen Anstieg von +11,90 %.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,62 % 1 Monat -20,84 % 3 Monate +12,23 % 1 Jahr +118,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Siemens Energy-Aktie. Die Debatte dreht sich um eine mögliche Erholung vom Abwärtstrend, Bewertungsniveaus und fundamentale Impulse. Negative Marktstimmung, geopolitische News und der Einfluss von Energietiteln werden diskutiert. Fundamente liefern Entwicklungen wie Baltica-2 Offshore-Wind (Kooperation Baltic Towers) sowie Produktportfolio-Entwicklungen (kein neuer Katalysator). Große Depotpositionen, Nachfrage und spekulative Long-/Turbo-Positionen kommen vor.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,06 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die Aktien von Siemens haben sich am Montag nach dem Tweet des US-Präsidenten besonders deutlich erholt. Die Papiere der Münchner drehten vom tiefsten Stand seit April 2025 aus zeitweise um fast 12 Prozent nach oben und landeten damit fast wieder …

Marktausverkauf einordnen: Heute um 17:00 Uhr geht es darum, ob wir noch im Ausverkauf sind oder sich bereits eine Bodenbildung abzeichnet – und was das konkret für Privatanleger bedeutet.

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.