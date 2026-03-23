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Siemens Energy - Aktie legt am 23.03.2026 stark zu
Am heutigen Handelstag konnte die Siemens Energy Aktie bisher um +6,30 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.
Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.
Siemens Energy Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 23.03.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Siemens Energy Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,30 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,55 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 148,45€, mit einem Plus von +6,30 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Siemens Energy einen Gewinn von +12,23 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -9,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,84 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Siemens Energy einen Anstieg von +11,90 %.
Siemens Energy Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,62 %
|1 Monat
|-20,84 %
|3 Monate
|+12,23 %
|1 Jahr
|+118,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Siemens Energy-Aktie. Die Debatte dreht sich um eine mögliche Erholung vom Abwärtstrend, Bewertungsniveaus und fundamentale Impulse. Negative Marktstimmung, geopolitische News und der Einfluss von Energietiteln werden diskutiert. Fundamente liefern Entwicklungen wie Baltica-2 Offshore-Wind (Kooperation Baltic Towers) sowie Produktportfolio-Entwicklungen (kein neuer Katalysator). Große Depotpositionen, Nachfrage und spekulative Long-/Turbo-Positionen kommen vor.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Zur Siemens Energy Diskussion
Informationen zur Siemens Energy Aktie
Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,06 Mrd. € wert.
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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.