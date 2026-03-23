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    Super Micro Computer Aktie mit Kurseinbruch - 23.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Super Micro Computer Aktie bisher Verluste von -4,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Super Micro Computer Aktie.

    Besonders beachtet! - Super Micro Computer Aktie mit Kurseinbruch - 23.03.2026
    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com

    Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

    Super Micro Computer Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.03.2026

    Die Super Micro Computer Aktie notiert aktuell bei 17,395 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,61 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,840  entspricht. Die Talfahrt der Super Micro Computer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -31,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 17,395, mit einem Minus von -4,61 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Super Micro Computer Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -38,53 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -39,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,03 %. Im Jahr 2026 gab es für Super Micro Computer bisher ein Minus von -35,65 %.

    Super Micro Computer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -39,95 %
    1 Monat -39,03 %
    3 Monate -38,53 %
    1 Jahr -58,63 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Super Micro Computer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen einer Anklageschrift gegen Beteiligte von Super Micro: Vorwürfe zu Umgehung von Exportkontrollen, Umlabeln von Servern und manipulierten Audits sowie mögliche systemische Compliance‑Lücken und Reputationsrisiken. Diskutiert werden hohe Unsicherheit und Verkaufsdruck, hohe Short‑Quote, Erwartungen weiterer Kurseinbrüche (teilweise bis −50%), Board‑/Geschäftsrisiken, Dividendeneffekte und technische Pump‑&‑Dump‑Signale.

    Zur Super Micro Computer Diskussion

    Informationen zur Super Micro Computer Aktie

    Es gibt 600 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,48 Mrd. € wert.

    Super Micro nach 33 %-Crash: Zweite Angst-Welle trifft Anleger


    Der Einbruch vom Freitag hallt nach. Die Aktie fällt weiter, während sich Skandal und Margenschwäche entfalten. Viele Anleger wurden kalt erwischt – und die Lage spitzt sich zu.

    Robbins Geller Rudman & Dowd LLP Launches Investigation into Super Micro Computer, Inc., Encourages Investors and Potential Witnesses to Contact Law Firm


    The law firm of Robbins Geller Rudman & Dowd LLP is investigating potential violations of the U.S. securities law involving Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI). If you have information that could assist in the Super Micro investigation or if …

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    Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Super Micro Computer

    -4,41 %
    -39,95 %
    -39,03 %
    -38,53 %
    -58,63 %
    +62,45 %
    +330,99 %
    +486,94 %
    +1.302,25 %
    ISIN:US86800U3023WKN:A40MRM



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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