Super Micro Computer Aktie mit Kurseinbruch - 23.03.2026

Die Super Micro Computer Aktie notiert aktuell bei 17,395€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,61 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,840 € entspricht. Die Talfahrt der Super Micro Computer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -31,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 17,395€, mit einem Minus von -4,61 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Super Micro Computer Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -38,53 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -39,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,03 %. Im Jahr 2026 gab es für Super Micro Computer bisher ein Minus von -35,65 %.

Super Micro Computer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -39,95 % 1 Monat -39,03 % 3 Monate -38,53 % 1 Jahr -58,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Super Micro Computer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen einer Anklageschrift gegen Beteiligte von Super Micro: Vorwürfe zu Umgehung von Exportkontrollen, Umlabeln von Servern und manipulierten Audits sowie mögliche systemische Compliance‑Lücken und Reputationsrisiken. Diskutiert werden hohe Unsicherheit und Verkaufsdruck, hohe Short‑Quote, Erwartungen weiterer Kurseinbrüche (teilweise bis −50%), Board‑/Geschäftsrisiken, Dividendeneffekte und technische Pump‑&‑Dump‑Signale.

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Es gibt 600 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,48 Mrd. € wert.

Der Einbruch vom Freitag hallt nach. Die Aktie fällt weiter, während sich Skandal und Margenschwäche entfalten. Viele Anleger wurden kalt erwischt – und die Lage spitzt sich zu.

The law firm of Robbins Geller Rudman & Dowd LLP is investigating potential violations of the U.S. securities law involving Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI). If you have information that could assist in the Super Micro investigation or if …

Super Micro Computer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.