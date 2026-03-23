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Deutlicher Kurssprung bei der Energiekontor Aktie - 23.03.2026
Am 23.03.2026 ist die Energiekontor Aktie, bisher, um +5,72 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Energiekontor Aktie.
Energiekontor AG ist ein führender Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks in Europa, mit starker Präsenz in Deutschland und Großbritannien. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen von der Projektentwicklung bis zum Betrieb. Hauptkonkurrenten sind RWE Renewables und Ørsted. Energiekontor punktet mit langjähriger Erfahrung und hoher Erfolgsquote bei Projektrealisierungen.
Energiekontor Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 23.03.2026
Mit einer Performance von +5,72 % konnte die Energiekontor Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Energiekontor Aktie. Nach einem Plus von +1,94 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 33,25€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Der heutige Anstieg bei Energiekontor konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,06 % nicht vollständig ausgleichen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um -16,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,51 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,21 % verloren.
Energiekontor Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-16,51 %
|1 Monat
|-17,51 %
|3 Monate
|-9,06 %
|1 Jahr
|-45,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Energiekontor Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Energiekontor-Aktie. Im Zentrum steht das Batteriespeicher-Projekt Vogelsang: Status, Finanzierung, Baukostenzuschüsse und mögliche Verzögerungen. Diskussionen verknüpfen einen Kursrutsch mit Förderpolitik, Netzentgelten und EEG-Tarifen. Einige Nutzer sehen langfristig bessere Aussichten für Bestandshalter, andere warnen vor Kosten und Verzögerungen.
Zur Energiekontor Diskussion
Informationen zur Energiekontor Aktie
Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 467,76 Mio. € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,03 %. RWE notiert im Plus, mit +1,49 %. E.ON notiert im Plus, mit +2,61 %.
Energiekontor Aktie jetzt kaufen?
Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.