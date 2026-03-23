TUI Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 23.03.2026

Die TUI Aktie notiert aktuell bei 6,9400€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,99 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,3920 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TUI Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,18 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 6,9400€, mit einem Plus von +5,99 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die TUI Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -32,50 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei TUI auf -29,42 %.

TUI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,66 % 1 Monat -21,83 % 3 Monate -32,50 % 1 Jahr -11,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kurslage der TUI-Aktie. Diskutiert wird eine deutliche Short-Position von Marshall Wace LLP (~1,3–1,4% der Stimmrechte) sowie daraus ableitbare Marktstimmung. Weiterhin wird von Kursanstiegen nach Meldungen zu Gesprächen berichtet und der Kurs bewegt sich zuletzt unter 7 Euro. Zudem bleiben fundamentale Fragen zur Lebensfähigkeit des Unternehmens vor dem Hintergrund konjunkturellem Risiko und potenzieller Nach-Cook-Vergleiche im Raum.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,53 Mrd. € wert.

Die TUI-Aktie ist zuletzt an der Börse mächtig unter Druck geraten. Seit ihrem 2-Jahreshoch Anfang Februar ist der Kurs des weltgrößten Touristikkonzerns um gut -30% eingebrochen. Sind die Folgen des Iran-Kriegs wirklich so schlimm für TUI oder finden Anleger hier eine super Kaufgelegenheit vor? Überschaubare direkte Auswirkungen Der Iran-Krieg hat der TUI-Aktie einen schweren Dämpfer […] The post TUI-Aktie: Wie schlimm ist der Iran-Krieg wirklich? first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von easyJet, Booking Holdings und Co.

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,43 %. Booking Holdings notiert im Plus, mit +1,42 %. Airbnb Registered (A) notiert im Plus, mit +1,90 %.

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Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.