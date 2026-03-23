    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    Besonders beachtet!

    333 Aufrufe 333 0 Kommentare 0 Kommentare

    TUI Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 23.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die TUI Aktie bisher um +5,99 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.

    Besonders beachtet! - TUI Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 23.03.2026
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

    TUI Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.03.2026

    Die TUI Aktie notiert aktuell bei 6,9400 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,99 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,3920  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die TUI Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,18 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 6,9400, mit einem Plus von +5,99 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TUI AG!
    Short
    6,86€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6,14€
    Basispreis
    0,92
    Ask
    × 13,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die TUI Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -32,50 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei TUI auf -29,42 %.

    TUI Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,66 %
    1 Monat -21,83 %
    3 Monate -32,50 %
    1 Jahr -11,01 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kurslage der TUI-Aktie. Diskutiert wird eine deutliche Short-Position von Marshall Wace LLP (~1,3–1,4% der Stimmrechte) sowie daraus ableitbare Marktstimmung. Weiterhin wird von Kursanstiegen nach Meldungen zu Gesprächen berichtet und der Kurs bewegt sich zuletzt unter 7 Euro. Zudem bleiben fundamentale Fragen zur Lebensfähigkeit des Unternehmens vor dem Hintergrund konjunkturellem Risiko und potenzieller Nach-Cook-Vergleiche im Raum.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

    Zur TUI Diskussion

    Informationen zur TUI Aktie

    Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,53 Mrd. € wert.

    Wie schlimm ist der Iran-Krieg wirklich?


    Die TUI-Aktie ist zuletzt an der Börse mächtig unter Druck geraten. Seit ihrem 2-Jahreshoch Anfang Februar ist der Kurs des weltgrößten Touristikkonzerns um gut -30% eingebrochen. Sind die Folgen des Iran-Kriegs wirklich so schlimm für TUI oder finden Anleger hier eine super Kaufgelegenheit vor? Überschaubare direkte Auswirkungen Der Iran-Krieg hat der TUI-Aktie einen schweren Dämpfer […] The post TUI-Aktie: Wie schlimm ist der Iran-Krieg wirklich? first appeared on sharedeals.de.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von easyJet, Booking Holdings und Co.

    easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,43 %. Booking Holdings notiert im Plus, mit +1,42 %. Airbnb Registered (A) notiert im Plus, mit +1,90 %.

    TUI Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TUI

    +6,11 %
    +4,66 %
    -21,83 %
    -32,50 %
    -11,01 %
    -22,89 %
    -66,73 %
    -81,39 %
    +4,51 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TUI Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 23.03.2026 Am heutigen Handelstag konnte die TUI Aktie bisher um +5,99 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     