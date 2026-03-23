Lanxess - Aktie steigt rasant +6,88 % - 23.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Lanxess Aktie. Sie steigt um +6,88 % auf 12,590€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lanxess Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,32 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 12,590€, mit einem Plus von +6,88 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Lanxess ist ein globaler Spezialchemiekonzern, der innovative Produkte für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Portfolio an Additiven, Kunststoffen und Spezialchemikalien ist Lanxess ein führender Anbieter in der Branche. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Lanxess zeichnet sich durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen aus.

Der Kurs der Lanxess Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -35,44 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um -17,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -42,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Lanxess auf -37,77 %.

Lanxess Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -17,05 % 1 Monat -42,86 % 3 Monate -35,44 % 1 Jahr -62,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Lanxess vor allem um Kursverlauf, Bewertung und fundamentale Belastungen. Die Beiträge berichten von einem starken Kursrutsch (ca. 50% in einem Monat), spekulieren über Zielmarken im unteren zweistelligen Bereich (9–11 EUR) und diskutieren Rückkäufe sowie Shortselling. Zudem stehen Verschuldung (ca. 2 Mrd. Euro, Envalior-Impuls, Restschulden) und externer Druck auf die Fortbestandsperspektive im Fokus; Causeway Capital hat rund 15% Beteiligung.

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,21 %. Solvay notiert im Plus, mit +1,38 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +4,39 %. Covestro verliert -0,20 %

Lanxess Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.