Deutlicher Kurssprung bei der PVA TePla Aktie - 23.03.2026

Die PVA TePla Aktie konnte bisher um +10,20 % auf 29,27€ zulegen. Das sind +2,71 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PVA TePla Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 29,27€, mit einem Plus von +10,20 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

PVA TePla ist ein führender Anbieter von High-Tech-Anlagen für die Materialbearbeitung, insbesondere in der Halbleiter- und Solarindustrie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Vakuum- und Hochtemperaturanlagen sowie Kristallzuchtsysteme an. Hauptkonkurrenten sind Aixtron und Applied Materials. PVA TePla zeichnet sich durch innovative Technologien und eine starke internationale Präsenz aus.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der PVA TePla Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +21,47 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um -0,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,98 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PVA TePla einen Anstieg von +16,11 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,42 % geändert.

PVA TePla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,23 % 1 Monat +6,98 % 3 Monate +21,47 % 1 Jahr +76,16 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 635,10 Mio.EUR € wert.

Die PVA TePla AG hat mit dem Geschäftsbericht 2025 die vorläufigen Zahlen bestätigt und damit laut SMC-Research ein zahlenmäßig schwaches Jahr abgeschlossen. Gleichzeitig sehen die Analysten aber klare Fortschritte bei der strategischen …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, AIXTRON und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,08 %. AIXTRON notiert im Plus, mit +5,31 %.

PVA TePla Aktie jetzt kaufen?

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.