NVIDIA Aktie steigt auf 153,22€ - 23.03.2026

Die NVIDIA Aktie konnte bisher um +1,85 % auf 153,22€ zulegen. Das sind +2,78 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,62 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 153,22€, mit einem Plus von +1,85 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Obwohl sich die NVIDIA Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -4,07 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -8,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,98 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA -7,09 % verloren.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,28 % 1 Monat -7,98 % 3 Monate -4,07 % 1 Jahr +35,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um NVIDIA‑Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales: Nutzer vergleichen Performance zur S&P 500 (letztl. 12 Monate klar besser; leichte Outperformance seit Iran‑Konflikt) und bemängeln anhaltende Kursrückgänge trotz CEO‑Äußerungen. Positive Fundamentaldaten (Open‑Source/Openclaw, GTC‑Roadmap, DRIVE Level‑4-Partnerschaften) werden als Kursstütze diskutiert.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,72 Bil. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, Intel und Co.

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,78 %. Intel notiert im Plus, mit +2,08 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,66 %. Broadcom legt um +3,48 % zu

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.