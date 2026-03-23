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    NVIDIA Aktie steigt auf 153,22€ - 23.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher um +1,85 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie steigt auf 153,22€ - 23.03.2026
    Foto: NVIDIA Corporation

    NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

    NVIDIA aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 23.03.2026

    Die NVIDIA Aktie konnte bisher um +1,85 % auf 153,22 zulegen. Das sind +2,78  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NVIDIA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,62 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 153,22, mit einem Plus von +1,85 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Obwohl sich die NVIDIA Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -4,07 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -8,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,98 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA -7,09 % verloren.

    NVIDIA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,28 %
    1 Monat -7,98 %
    3 Monate -4,07 %
    1 Jahr +35,60 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

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    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,72 Bil. € wert.

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    Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NVIDIA

    +1,52 %
    -8,28 %
    -7,98 %
    -4,07 %
    +35,60 %
    +503,16 %
    +1.247,08 %
    +19.625,81 %
    +1.090.757,14 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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