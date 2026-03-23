BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Nach den Jahreszahlen seien die Margenprognose für Nordamerika und die eher schwache Prognose für das erste Quartal im Markt als konservativ und übertreffbar bezeichnet worden, schrieb Harry Martin am Montag. Er habe nun neue Daten zu den Produktions- und Exportmengen in Mexiko in sein Margenmodell einbezogen. Er bleibe daher bei seiner Einschätzung, dass die Konsensprognose für 2026/27 zu hoch und die Aktie folglich überbewertet sei./rob/ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:50 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,43 % und einem Kurs von 41,03EUR auf Tradegate (23. März 2026, 15:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

