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    AKTIEN IM FOKUS 3

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    Salzgitter und Rohstoffbranche erholt nach Trumps Kehrtwende

    Für Sie zusammengefasst
    • Salzgitter Aktien erholen sich nach 10% Einbruch
    • Trump untersagt fünf Tage Angriffe auf Kraftwerke
    • Rohstoffsektor dreht stark nach Trump Ankündigung
    AKTIEN IM FOKUS 3 - Salzgitter und Rohstoffbranche erholt nach Trumps Kehrtwende
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    (Neu: Einstieg mit aktueller Nahost-Lage, Kursverlauf)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Salzgitter haben sich am Montagnachmittag von ihrem Kurseinbruch im frühen Handel erholt.

    Zuletzt notierten sie 0,7 Prozent im Plus bei 35,98 Euro, nachdem sie gegen Mittag um bis zu 10 Prozent eingebrochen waren. Auslöser der rasanten Umkehrbewegung war die Anordnung von US-Präsident Donald Trump, in den nächsten fünf Tagen keine Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur zu fliegen. Dies sei das Ergebnis "sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten" in den vergangenen beiden Tagen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social in Versalien.

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    Davor hatte sich das Kursminus der Aktie seit Ausbruch des Iran-Konflikts Ende Februar auf mehr als 40 Prozent summiert. Mitte Februar waren die Papiere des Stahlherstellers noch auf ein Hoch seit Dezember 2018 geklettert. Da hatte Salzgitter mitgeteilt, den Dessauer Spezialisten für Sicherheitsstahl Thyrolf & Uhle zu übernehmen, um seine Kompetenzen in der Verteidigung zu erweitern.

    Der Konzern konnte seine Verluste im abgelaufenen Jahr 2025 reduzieren. Unter dem Strich standen minus 69,8 Millionen Euro zu Buche, nach einem Fehlbetrag von 347,9 Millionen Euro im Jahr zuvor. Damals war das Ergebnis noch von hohen Wertberichtigungen, Rückstellungen und Restrukturierungskosten geprägt gewesen. Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 0,20 Euro je Aktie erhalten.

    Auch der stark unter Verkaufsdruck stehende Rohstoffsektor verbuchte nach der Trump-Ankündigung eine steile Kehrtwende. Der Stoxx Europe 600 Basic Resources war im europäischen Branchentableau mit minus 18 Prozent der größte Verlierer der ersten drei Kriegswochen und hatte am Montag weitere 3,3 Prozent an Wert eingebüßt. Dazu hatten erneut steigende Ölpreise und die damit verbundene Aussicht auf eine schwächere Konjunktur beigetragen. Zuletzt notierte der Sektorindex 3,3 Prozent im Plus./edh/nas/men

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    Salzgitter

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    ISIN:DE0006202005WKN:620200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,83 % und einem Kurs von 36,36 auf Tradegate (23. März 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -19,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -40,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,19 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -19,27 %/+67,04 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von Salzgitter sowie deren fundamentale Bewertung. Haupttreiber sind Gasbedarf und Energiekosten, woraus kursseitig Abwärtsbewegungen resultieren; Beispiele reichen von kräftigen Rücksetzern (etwa 58 € → 33 €) bis zu Niveaus um 18 €. Zusätzlich wird auf kommende Jahresfinanzberichte hingewiesen, und es werden technische Spielarten wie Optionsscheine zur spekulativen Positionsbildung diskutiert, oft mit geopolitischem Hintergrund.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Salzgitter eingestellt.

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