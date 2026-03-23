JEFFERIES stuft ING GROEP N.V. auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Laut Analyst Theo Massing befinden sich niederländische Banken wie die ING in einem neuen Kostenzyklus. Arbeitsintensität werde gegen Infrastrukturintensität getauscht, schrieb er am Montag. Künstliche Intelligenz sollte dazu beitragen, manuelle Arbeit zu reduzieren, Prozesse zu beschleunigen und den Service zu verbessern, doch langfristig könnten die Einsparungen bei den Vollzeitstellen durch höhere Ausgaben für IT-Infrastruktur kompensiert werden. Er ziehe weiterhin ABN Amro der ING vor. Der Abbau von Vollzeitstellen für digitalisierte Banken sei nach wie vor der greifbarste Hebel für kurzfristige Kosteneinsparungen und ABN habe hier die geringeren Risiken./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 05:31 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 05:31 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 22,25EUR auf Tradegate (23. März 2026, 15:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Theo Massing

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

