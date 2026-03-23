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    Gefahr durch Iran 'zentraler Fokus' für Sicherheit am Golf

    Für Sie zusammengefasst
    • VAE-Diplomat bezweifelt Reaktion arabischer Gremien
    • Iran wird zum zentralen Fokus für Sicherheit am Golf
    • VAE-Luftabwehr fing Hunderte Raketen und Drohnen ab
    Emirate - Gefahr durch Iran 'zentraler Fokus' für Sicherheit am Golf
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ABU DHABI (dpa-AFX) - Ein Spitzendiplomat der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hat am Montag die Reaktion arabischer und islamischer Institutionen auf iranische Angriffe in Golfstaaten infrage gestellt. In einem Beitrag auf der Plattform X warf Anwar Gargasch die Frage auf, welche Rolle Organisationen wie die Arabische Liga und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit angesichts der Bedrohung für den Golf spielten.

    Bereits am Wochenende schrieb Gargasch auf X, die geopolitischen Auswirkungen der iranischen Angriffe gegen Golf-Staaten machten die Gefahr durch den Iran zum "zentralen Fokus für Sicherheit am Golf". In Folge stärke sein Land eigene Fähigkeiten und seine Sicherheitspartnerschaft mit Washington, so der Berater von Präsident Mohammed bin Sajid.

    Die Vereinigten Arabischen Emirate sind im Krieg besonders von iranischen Angriffen betroffen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur WAM fing die Luftabwehr des Landes bisher 352 ballistische Raketen, 15 Marschflugkörper und 1.789 Drohnen ab./mar/DP/men





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