Emirate
Gefahr durch Iran 'zentraler Fokus' für Sicherheit am Golf
- VAE-Diplomat bezweifelt Reaktion arabischer Gremien
- Iran wird zum zentralen Fokus für Sicherheit am Golf
- VAE-Luftabwehr fing Hunderte Raketen und Drohnen ab
ABU DHABI (dpa-AFX) - Ein Spitzendiplomat der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hat am Montag die Reaktion arabischer und islamischer Institutionen auf iranische Angriffe in Golfstaaten infrage gestellt. In einem Beitrag auf der Plattform X warf Anwar Gargasch die Frage auf, welche Rolle Organisationen wie die Arabische Liga und die Organisation für Islamische Zusammenarbeit angesichts der Bedrohung für den Golf spielten.
Bereits am Wochenende schrieb Gargasch auf X, die geopolitischen Auswirkungen der iranischen Angriffe gegen Golf-Staaten machten die Gefahr durch den Iran zum "zentralen Fokus für Sicherheit am Golf". In Folge stärke sein Land eigene Fähigkeiten und seine Sicherheitspartnerschaft mit Washington, so der Berater von Präsident Mohammed bin Sajid.
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind im Krieg besonders von iranischen Angriffen betroffen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur WAM fing die Luftabwehr des Landes bisher 352 ballistische Raketen, 15 Marschflugkörper und 1.789 Drohnen ab./mar/DP/men
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Zwischenzeitlich steigt der Ölpreis…
Heute am Stammtisch: „Die scheiß Grünen (und auch die Veganer) sind schuld!“
Wenn es nicht sooo dermaßen erbärmlich blöd wäre, würde ich mich vor Lachen wegschmeißen.
Aber es ist leider ernst. :(
...nicht wir "brauchen", sondern wir verdienen.......und ratet mal wer?
Quelle:
........Irankrieg - Ölmultis erwarten milliardenschwere Zusatzeinnahmen
Der steigende Ölpreis beschert den großen Ölkonzernen Mehreinnahmen in Milliardenhöhe. Allein US-Unternehmen könnten laut Experten in diesem Jahr mit mehr als 60 Mrd. Dollar zusätzlich rechnen
Der Irankrieg spült den Ölmultis zusätzliche Einnahmen in die Kassen – und das in Milliardenhöhe. Laut einer Einschätzung der norwegischen Beratungsfirma Rystad Energy dürften allein amerikanische Ölkonzerne mit einem Plus in Höhe von 63,4 Mrd. Dollar rechnen, sollte der Ölpreis für den Rest des Jahres auf einem durchschnittlichen Niveau von 100 Dollar verbleiben. Die Financial Times zitiert zudem Berechnungen der Investmentbank Jefferies, wonach US-Produzenten nur in diesem Monat auf Zusatzeinnahmen von 5 Mrd. Dollar kommen dürften.
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