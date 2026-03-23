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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 23.03.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Salzgitter setzt auf Rüstung zur Rückkehr in Gewinn
    • Delivery Hero verkauft Foodpanda Taiwan für 600 Mio USD
    • Ströer kürzt Dividende und plant Rückkauf 50 Mio
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 23.03.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP 2: Salzgitter will von Rüstung profitieren - weniger Verlust

    SALZGITTER - Der Stahlkonzern Salzgitter strebt zurück in die schwarzen Zahlen und setzt dabei auf die Rüstungsindustrie als neuen Abnehmer. "Das ist ein Wachstumsfeld, was wir auf jeden Fall besetzen wollen, auch weil es ein margenstarkes Wachstumsfeld ist", sagte Konzernchef Gunnar Groebler bei der Vorlage der Bilanz für 2025. Vom Volumen bleibe das zwar ein Nischenmarkt. "Aber ein sehr attraktiver Nischenmarkt."

    ROUNDUP: Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan - Aktie steigt

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    BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat mit dem Konzern Grab aus Singapur einen Käufer für das Taiwan-Geschäft seiner Tochter Foodpanda gefunden. Der Kaufpreis liegt ohne Schulden und Barmittel bei 600 Millionen US-Dollar (rund 519 Mio Euro), wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Der Deal soll in der zweiten Jahreshälfte vollzogen werden, wenn die Behörden zustimmen. Delivery Hero will den Verkaufserlös zur Schuldentilgung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. An der Börse kam das gut an.

    Ströer kürzt Dividende und plant Aktienrückkauf

    KÖLN - Die Aktionäre des Werbevermarkters Ströer sollen sich für 2025 mit einer deutlich geringeren Dividende begnügen. Die Ausschüttung soll im Vergleich zum Vorjahr von 2,30 Euro auf 1,85 Euro je Aktie sinken, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Montag in Köln mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einer Senkung auf 2,12 Euro gerechnet. Allerdings will Ströer bis November nun bis zu 50 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.

    Aufsicht: Irankrieg bringt EU-Banken nicht in Gefahr

    PARIS - Der Krieg in der Golfregion bringt die Banken in der EU nach Einschätzung ihrer Aufsicht nicht in die Bredouille. Die Branche verfüge Stand Ende 2025 über eine starke Kapitalausstattung, reichlich Liquidität und eine solide Qualität ihrer Vermögenswerte, schrieb die Europäische Bankenaufsicht (EBA) in ihrem jüngsten Risikobericht vom Montag. Die Engagements im Nahen Osten umfassten weniger als ein halbes Prozent ihrer Vermögenswerte, analysierte die Behörde mit Blick auf die Geldhäuser aus der Europäischen Union (EU) und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Eine weitere Eskalation könnte ihrer Ansicht nach jedoch stärkere Folgen haben.

    ROUNDUP: Höhere Kosten machen Hornbach zu schaffen - Aktie sackt ab

    BORNHEIM - Ein Anstieg der Kosten hat dem Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach in den Wintermonaten zu schaffen gemacht. Im gesamten Geschäftsjahr 2025/26 bis Ende Februar erreichte das Unternehmen zwar seine Finanzziele, wie es am Freitagabend überraschend im pfälzischen Bornheim mitteilte. Der Gewinn im Tagesgeschäft ging allerdings trotz höherer Erlöse zurück. An der Börse wurden die Neuigkeiten nach dem Wochenende schlecht aufgenommen.

    ROUNDUP: Klimaklagen gegen BMW und Mercedes scheitern am BGH

    KARLSRUHE - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist am Bundesgerichtshof (BGH) mit Klimaklagen gegen BMW und Mercedes-Benz gescheitert. Der Verein wollte vor Gericht erreichen, dass den Autoherstellern untersagt wird, nach November 2030 noch Neuwagen mit klimaschädlichen Verbrennungsmotoren zu verkaufen. Schon in den Vorinstanzen in München und Stuttgart hatten die Klagen keinen Erfolg. Nun wies der BGH als letzte Instanz die Revisionen der DUH zurück.

    ROUNDUP: Book neuer Sportdirektor bei Borussia Dortmund

    DORTMUND - Nils-Ole Book wird neuer Sportdirektor bei Borussia Dortmund . Der 40 Jahre alte bisherige Sportvorstand des Zweitliga-Zweiten SV Elversberg tritt die Nachfolge von Sebastian Kehl an und soll beim BVB einen Vertrag bis zum Sommer 2029 erhalten. Das teilte der Fußball-Bundesligist nur einen Tag nach der Trennung von Kehl mit.

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    Weitere Meldungen

    -Kreise: Lufthansa möchte am Münchner Flughafen ausbauen -BASF-Chef: China-Investition lohnt sich später als geplant -Deutsche Reeder warnen vor realer Gefahr für Seeleute -Rheinmetall will Fregatten-Bau für Marine beschleunigen -Schweizer Hörgerätekonzern Sonova trennt sich wieder von Sennheiser-Geschäft -Bosch und Tata schmieden E-Mobilitäts-Bündnis für Indien -Poste Italiane will Telecom Italia übernehmen
    -United Airlines kürzt Flugplan wegen hoher Spritpreise°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,99 % und einem Kurs von 78,16 auf Tradegate (23. März 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -9,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 50,19 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +5,49 %/+41,93 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salzgitter. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von Salzgitter sowie deren fundamentale Bewertung. Haupttreiber sind Gasbedarf und Energiekosten, woraus kursseitig Abwärtsbewegungen resultieren; Beispiele reichen von kräftigen Rücksetzern (etwa 58 € → 33 €) bis zu Niveaus um 18 €. Zusätzlich wird auf kommende Jahresfinanzberichte hingewiesen, und es werden technische Spielarten wie Optionsscheine zur spekulativen Positionsbildung diskutiert, oft mit geopolitischem Hintergrund.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Salzgitter eingestellt.

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