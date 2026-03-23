UBS stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe wegen der starken Handelsaktivität im ersten Quartal seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie des Börsenbetreibers bis 2028 angehoben, schrieb Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem mit Beginn des Nahostkonflikts hätten die Volumina zugenommen./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 243,8EUR auf Tradegate (23. März 2026, 15:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Werner

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 260,00 € , was eine Steigerung von +6,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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