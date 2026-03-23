UBS stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe wegen der starken Handelsaktivität im ersten Quartal seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie des Börsenbetreibers bis 2028 angehoben, schrieb Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem mit Beginn des Nahostkonflikts hätten die Volumina zugenommen./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 243,8EUR auf Tradegate (23. März 2026, 15:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Werner
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Werner
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 260
Kursziel alt: 250
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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