UBS stuft BMW auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW nach einer Informationsveranstaltung mit dem Finanzchef des Autobauers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Aktuell sehe der CFO keine Geschäftsbeeinträchtigung durch den Krieg in Nahost, schrieb Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die größten Sorgen bereiteten die Energiekosten, wobei aber die Energiebeschaffung großteils auf Vertragsbasis erfolge, sodass es längere Zeit dauern werde, bis sich längerfristig hohe Öl- und Gaspreise negativ auswirken würden./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,99 % und einem Kurs von 78,16EUR auf Tradegate (23. März 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
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