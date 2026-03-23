UBS stuft BMW auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW nach einer Informationsveranstaltung mit dem Finanzchef des Autobauers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Aktuell sehe der CFO keine Geschäftsbeeinträchtigung durch den Krieg in Nahost, schrieb Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die größten Sorgen bereiteten die Energiekosten, wobei aber die Energiebeschaffung großteils auf Vertragsbasis erfolge, sodass es längere Zeit dauern werde, bis sich längerfristig hohe Öl- und Gaspreise negativ auswirken würden./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 22:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,99 % und einem Kurs von 78,16EUR auf Tradegate (23. März 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

