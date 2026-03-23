UBS stuft BECHTLE AG auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Analyst Christopher Tong nannte laut einer am Montag vorliegenden Studie die vor dem Wochenende vorgelegten detaillierten Jahreszahlen des IT-Dienstleisters im Rahmen der Erwartungen. Der Ausblick sei indes vorsichtig ausgefallen./ck/rob/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,50 % und einem Kurs von 26,64EUR auf Tradegate (23. März 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Christopher Tong
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47,50
Kursziel alt: 47,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christopher Tong
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47,50
Kursziel alt: 47,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte