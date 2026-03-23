UBS stuft Unilever PLC auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Analyst Guillaume Delmas verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht zu Gesprächen des Konsumgüterherstellers mit McCormick über eine Zusammenlegung der Lebensmittel-Sparte mit dem US-Gewürzhersteller. Eine Ausgliederung der Sparte und deren umgehende Fusion würde zwar das Umsatz- und Mengenwachstum steigern, aber die operative Marge verwässern./ck/rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42USD auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.