Commerzbank verlangt Klarheit von Unicredit

Um diese von Unicredit-Chef Andrea Orcel öffentlich als Zielmarke genannte Kosten-Ertrag-Quote zu erreichen, gebe es nur zwei Wege, sagte Orlopp: "Erträge erhöhen, was aufgrund der Kundenüberlappung schwierig wird. Oder wir werden eine Niederlassung in einem Konzern und erleben womöglich dasselbe, was wir bei der HVB gesehen haben, einen Personalabbau von zwei Dritteln."

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank befürchtet im Fall einer Übernahme durch die Unicredit einen radikalen Stellenabbau wie einst bei der Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB). "Anders kommt man nicht auf eine Kostenquote von 35 Prozent", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp der "Süddeutschen Zeitung".

Was will Orcel?



Insgesamt rätselt die Commerzbank auch nach dem Übernahmeangebot der italienischen Großbank Unicredit weiterhin über Orcels Absichten. "Bis heute sind wir im Unklaren, was Unicredit eigentlich will", sagte Orlopp.

Die Unicredit, die mit einem direkten Anteil von 26 Prozent bereits größter Aktionär der Commerzbank ist und insgesamt Zugriff auf knapp unter 30 Prozent der Anteile hat, hatte vor einer Woche ein freiwilliges Tauschangebot für sämtliche Aktien des Dax -Konzerns angekündigt. Zugleich teilte die Mailänder Großbank mit, sie erwarte, eine Beteiligung von mehr als 30 Prozent an der Commerzbank zu erreichen, "ohne die Kontrolle zu erlangen". Orcel hatte gesagt, es sei nun "an der Zeit, zu sprechen".

Commerzbank-Chefin: Verweigern uns Gesprächen nicht



Orlopp bekräftigte in dem Interview, die Commerzbank verweigere sich Gesprächen nicht: "Wir haben der Unicredit schriftlich bestätigt, dass wir offen sind für Gespräche - das ist auch unsere Aufgabe, und wir haben damit kein Problem." Allerdings müsse Orcel seine Pläne konkretisieren: "Wenn jemand anklopft und sagt, ich habe eine Idee, dann darf man doch erwarten, dass er auch sagt, wie die Idee aussieht."

Die Unicredit wirbt seit ihrem Einstieg bei der Commerzbank im September 2024 für eine Übernahme. Orcel sieht Chancen in einem kombinierten Geschäft mit Privat- und Mittelstandskunden und argumentiert, Europa brauche im Wettlauf mit den starken US-Geldhäusern größere Banken./ben/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 22.904 auf Ariva Indikation (23. März 2026, 15:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -1,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,40 %. Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,98 Mrd.. Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +6,25 %/+21,88 % bedeutet.



