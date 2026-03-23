Silberpreis
Silberpreis im Höhenflug +3,44 % auf 70,08 USD
Silber springt um +3,44 % nach oben auf 70,08 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-24,29 %
|1 Monat
|-29,88 %
|3 Monate
|-7,72 %
|1 Jahr
|+92,08 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 17,34238USD. Heute steht er bei 70,08USD. Das Investment wäre auf 40.410,2USD gewachsen – eine Steigerung von +304,10 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
wallstreetONLINE-Forum: Sachliche Beiträge signalisieren zunehmende Silberknappheit und Defizite seit 2021; 2025/2026 dürfte sich der Markt spürbar verknappen. Bei derzeit rund 25–26 kt/Jahr Förderung reichen Reserven rechnerisch ca. 20–22 Jahre (2046–2048). Peak Silver wird 2027–2038 erwartet; industrieller Bedarf durch PV/EV bis 2030 könnte Bestände belasten. Einige Postings nennen COMEX-Engpässe. 14‑Tage-Kursentwicklung: keine konkrete Prozentangabe.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|352,90EUR
|-0,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|123,65EUR
|-0,99 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|253,92EUR
|-0,69 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|360,18EUR
|+2,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|98,52EUR
|-1,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|559,20EUR
|+1,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|370,06EUR
|-0,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,67EUR
|-1,03 %
|Long
|1
|0,00
|123,56EUR
|-2,89 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,64EUR
|+2,96 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.