Silberpreis im Höhenflug +3,44 % auf 70,08 USD

+3,44 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -24,29 % 1 Monat -29,88 % 3 Monate -7,72 % 1 Jahr +92,08 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 70,08. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 17,34238USD. Heute steht er bei 70,08USD. Das Investment wäre auf 40.410,2USD gewachsen – eine Steigerung von +304,10 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE-Forum: Sachliche Beiträge signalisieren zunehmende Silberknappheit und Defizite seit 2021; 2025/2026 dürfte sich der Markt spürbar verknappen. Bei derzeit rund 25–26 kt/Jahr Förderung reichen Reserven rechnerisch ca. 20–22 Jahre (2046–2048). Peak Silver wird 2027–2038 erwartet; industrieller Bedarf durch PV/EV bis 2030 könnte Bestände belasten. Einige Postings nennen COMEX-Engpässe. 14‑Tage-Kursentwicklung: keine konkrete Prozentangabe.