BERENBERG stuft Porsche AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Analyst Romain Gourvil verwies für seine am Montag vorliegende Studie auf ein Treffen mit Vorstandschef (CEO) Michael Leitners und Finanzchef (CFO) Jochen Breckner am Freitag in London. Auch wenn kurzfristig die Aussichten weiterhin schwierig blieben, habe der neue CEO den positiven Eindruck zur Bekanntgabe der Jahreszahlen Anfang März bestätigt, schrieb Gourvil. Denn Leitners habe konsequent eine die Margen stärkende Produktstrategie und die Fokussierung auf die Barmittel-Generierung bekräftigt./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 11:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,91 % und einem Kurs von 37,72EUR auf Tradegate (23. März 2026, 15:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 43,00 € , was eine Steigerung von +14,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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