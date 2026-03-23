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    Grünen-Erfolge 'singuläre Ergebnisse'

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz erkennt keinen bundesweiten Auftrieb für Grüne
    • Erfolge seien singuläre Einzelergebnisse ohne Trend
    • In Rheinland-Pfalz erreichten die Grünen 7,9 Prozent
    Merz - Grünen-Erfolge 'singuläre Ergebnisse'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz sieht nach den Erfolgen der Grünen in Baden-Württemberg und bei der Oberbürgermeisterwahl in München keinen bundesweiten Aufwind für die Partei. Die beiden Ergebnisse seien "singuläre Ergebnisse einzelner Personen", sagte der Bundeskanzler nach Sitzungen der CDU-Spitzengremien in Berlin. "Das tatsächliche Potenzial der Grünen liegt als Partei deutlich darunter." Merz wies darauf hin, dass es für die Grünen bei der Wahl in Rheinland-Pfalz trotz einer bisherigen Regierungsbeteiligung nicht zu einem zweistelligen Ergebnis gereicht habe, "sondern deutlich darunter".

    In München eroberten die Grünen zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt die Rathausspitze. In der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt setzte sich ihr Kandidat Dominik Krause mit 56,4 Prozent durch. In Baden-Württemberg gewannen die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir die Landtagswahl am 8. März. Bei der Wahl in Rheinland-Pfalz kamen sie am Sonntag auf 7,9 Prozent.

    Merz sagte, die Grünen seien trotzdem Gesprächspartner und gehörten zum demokratischen Spektrum der Parteien in Deutschland dazu. Er bemühe sich auch um ein vernünftiges Verhältnis mit der grünen Bundestagsfraktion./sam/DP/jha





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