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    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 4,661 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen und Barmitteln 11,0 Milliarden US-Dollar betragen

    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass sich der ETH-Bestand auf 4,661 Millionen Token beläuft und die Gesamtbestände an Kryptowährungen und Barmitteln 11,0 Milliarden US-Dollar betragen
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    Bitmine verfügt über 3.142.643 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.072 US-Dollar pro ETH einem Wert von 6,5 Milliarden US-Dollar entspricht; die MAVAN-Staking-Lösung soll planmäßig im ersten Quartal 2026 eingeführt werden

    Bitmine hält nun 3,86 % des ETH-Token-Angebots und hat damit in nur acht Monaten bereits über 77 % des Weges zur „5-Prozent-Marke" zurückgelegt

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    Bitmine: Kryptowährungen + gesamte Barbestände + „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,0 Milliarden US-Dollar, darunter 4,661 Millionen ETH-Token, Barbestände in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar und sonstige Kryptowährungsbestände

    Bitmine führt die Krypto-Treasury-Branche sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit der Steigerung des Krypto-NAV pro Aktie als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

    Bitmine ist die 101. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 1,2 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

    Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu fördern, 5 % der ETH zu erwerben

    LAS VEGAS, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN:BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Unternehmen im Bitcoin- und Ethereum-Netzwerk, das sich auf den Aufbau von Krypto-Beständen für langfristige Investitionen konzentriert, gab heute bekannt, dass sich die Bestände an Kryptowährungen, Barmitteln und „Moonshots" von Bitmine auf insgesamt 11,0 Milliarden US-Dollar belaufen.

    Weekly Update

    Zum 22. März 2026 um 15:00 Uhr ET bestehen die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 4.660.903 ETH zu einem Preis von 2.072 USD pro ETH (NASDAQ: COIN), 196 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 200 Millionen USD an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 95 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmittel in Höhe von insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,86 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.

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