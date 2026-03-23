Börsenstart USA - 23.03. - Dow Jones stark +1,72 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.600,66 PKT und steigt um +1,72 %.

Top-Werte: Sherwin-Williams +3,76 %, Caterpillar +3,39 %, 3M +3,11 %, The Home Depot +2,66 %, IBM +2,59 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -0,69 %, Salesforce -0,64 %, Johnson & Johnson -0,53 %, McDonald's -0,42 %, Procter & Gamble -0,32 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:54) bei 24.396,60 PKT und steigt um +1,62 %.

Top-Werte: Insmed +6,38 %, ASML Holding NV NY +5,74 %, AppLovin Registered (A) +4,69 %, Old Dominion Freight Line +4,23 %, Palantir +4,03 %

Flop-Werte: Thomson Reuters -4,14 %, Micron Technology -2,42 %, The Kraft Heinz Company -1,94 %, Keurig Dr Pepper -1,79 %, Linde -1,70 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:44) bei 6.639,35 PKT und steigt um +1,55 %.

Top-Werte: Qnity Electronics +7,80 %, Smurfit Westrock Public Limited Company +7,40 %, Albemarle +7,26 %, Norwegian Cruise Line +6,92 %, Teradyne +6,45 %

Flop-Werte: SBA Communications Registered (A) -6,17 %, Crown Castle -3,29 %, Healthpeak Pptys -3,26 %, Expeditors International of Washington -2,89 %, CF Industries Holdings -2,83 %