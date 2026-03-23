Qnity Electronics - Aktie zieht deutlich an - 23.03.2026

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +34,44 % bei Qnity Electronics.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Qnity Electronics Aktie. Mit einer Performance von +7,80 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qnity Electronics Aktie damit um -4,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,62 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Qnity Electronics um +33,95 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,55 % geändert.

Qnity Electronics Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,56 % 1 Monat -2,62 % 3 Monate +34,44 % 1 Jahr +36,93 %

Informationen zur Qnity Electronics Aktie

Es gibt 210 Mio. Qnity Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,40 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

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Ob die Qnity Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qnity Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.