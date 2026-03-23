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    Lufthansa baut in München für zehn Millionen Fluggäste

    Für Sie zusammengefasst
    • Ausbau Terminal 2 erhöht Kapazität um 10 Mio Passagiere
    • Gemeinschaft mit Flughafen verlängert bis 2056
    • Dritte Startbahn vorerst nicht notwendig, Option offen
    ROUNDUP - Lufthansa baut in München für zehn Millionen Fluggäste
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa will mit einer Vergrößerung des Münchner Flughafens ihre Kapazität im internationalen Flugverkehr um bis zu zehn Millionen Passagiere pro Jahr erhöhen. Der Erweiterungsbau des von der Lufthansa mitbetriebenen Terminals 2 soll im Jahr 2035 in Betrieb gehen. Das sagte Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr bei einem Festakt zum hundertjährigen Bestehen der größten deutschen Fluggesellschaft. Das Gemeinschaftsunternehmen der Lufthansa mit dem Münchner Flughafen wird nach Worten des Lufthansa-Chefs bis zum Jahr 2056 verlängert. Zur Höhe der notwendigen Investitionen sagte Spohr vor den knapp 450 Gästen bei dem Festakt nichts.

    München ist nach Frankfurt die zweite Drehscheibe der Lufthansa für den internationalen Flugverkehr, zwei Drittel der Passagiere sind Umsteiger, die von anderen Flughäfen kommen. Anders als in Frankfurt ist die Lufthansa jedoch Mitbetreiberin des zweiten Münchner Terminals. Damit hat das Unternehmen größere Möglichkeiten, Planung und Betrieb nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Am zweiten Terminal landen und starten auch die Tochter- und Partner-Fluggesellschaften der Lufthansa.

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    Lufthansa erwartet trotz weltweiter Krisen weiteres Wachstum des Flugverkehrs

    "Luftfahrt ist und bleibt eine Wachstumsbranche", begründete Spohr die Ausbaupläne. Bei der Eröffnung des Münchner Flughafens 1992 seien 14 Millionen Passagiere pro Jahr erwartet worden, sagte der Lufthansa-Chef - im vergangenen Jahr waren es dann über 43 Millionen. Die Lufthansa hatte auch Gespräche mit dem Frankfurter Flughafen geführt, der größte deutsche Airport Flughafen will seine Terminals jedoch weiterhin in Alleinregie betreiben.

    Spohr: Dritte Startbahn wird nicht jetzt gebraucht - aber in Zukunft

    Der Bau einer von Umweltschützern und Grünen befehdeten dritten Startbahn in München ist nach Spohrs Worten vorerst nicht notwendig, jedoch in Zukunft. Der Manager appellierte daher an die anwesenden Politiker, die Option zum Bau offenzuhalten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wollte das Streitthema nicht auf die Tagesordnung setzen: "Über Startbahnen reden wir heute nicht, wir haben noch genügend." Ansonsten sprach der CSU-Chef von einem "Mega-Deal" und einem "echt guten Signal".

    Planungen sollen schnell beginnen

    Erste Pläne für einen solchen Anbau hatte es bereits im vergangenen Jahrzehnt gegeben, doch war das Projekt während der Corona-Pandemie auf Eis gelegt worden. "Die Planungen gehen jetzt los", sagte Heiko Reitz, der Standortleiter der Lufthansa am Münchner Flughafen.

    "Mit der neuen Erweiterung wird Bayerns Anbindung an die Welt weiter deutlich verbessert", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU), der Aufsichtsratschef des Flughafens. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Staatsregierung Geld geben wollte: "Das muss die Gesellschaft selbst finanzieren."

    Sowohl Frankfurt als auch München erweitern ihre Kapazitäten

    Beide großen Flughäfen bauen ohnehin aus: In Frankfurt soll im April das dritte Terminal für bis zu 19 Millionen Passagiere im Jahr eröffnet werden. Noch zuvor soll in München ein Erweiterungsbau des ersten Terminals für bis zu sechs Millionen Passagiere jährlich eröffnet werden. Das erste Münchner Terminal wird jedoch nicht von der Lufthansa genutzt./cho/DP/men

    Deutsche Lufthansa

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,99 % und einem Kurs von 7,754 auf Tradegate (23. März 2026, 16:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -8,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,13 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -21,22 %/+18,17 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursrisiken und Bewertungsfaktoren der Lufthansa: technische Analyse sieht Rückschlag bis ~6 € bei anhaltender Golf‑Krise, erhöhte Volatilität und schwache Anlegerstimmung. Diskutiert werden hohe Personal- und Pilotenkosten, Streikfolgen (~700 Mio), Capex für neue Langstreckenflieger, Ölpreis‑ und Routenrisiken sowie eine steuerliche Entlastung für Tickets.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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