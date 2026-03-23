RBC stuft Adidas auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Luxusgüterwerte preisten derzeit mindestens ein, dass sich die Auswirkungen eines Iran-Krieges auf Nachfrage und Gewinne im zweiten und dritten Quartal fortsetzen werden, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zusätzliche Risiken sieht er für die Sportaktien Adidas und Nike sowie für Kering und Burberry. Zu den am stärksten überverkauften und daher attraktiveren Papieren zählt er Hermes und in geringerem Maße EssilorLuxottica, die von einer geringen Umsatzabhängigkeit vom Nahen Osten und/oder von hohen Margen profitierten./edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:53 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,82 % und einem Kurs von 137,4EUR auf Tradegate (23. März 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.





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