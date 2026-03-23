Process Industries“ sowohl bei der „Vollständigkeit der Vision“ als auch bei der „Umsetzungsfähigkeit“ den Spitzenplatz

OMP, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lieferkettenplanungslösungen, wurde im „2026 Gartner Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions: Process Industries“ als „Leader“ ausgezeichnet und belegt sowohl bei der „Vollständigkeit der Vision“ als auch bei der „Umsetzungsfähigkeit“ die höchste Position.

ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 23. März 2026 / Es ist das 11. Mal, dass das Unternehmen als „Leader“ ausgezeichnet wurde. OMP ist überzeugt, dass diese Anerkennung die konsequente Bereitstellung innovativer Lösungen wie UnisonIQ und Unison Decision-Centric Planning unterstreicht. Sie spiegelt einen Marktwandel hin zu KI-gesteuerter Lieferkettenplanung wider sowie die wachsende Nachfrage nach Plattformen, die Strategie, Umsetzung und Intelligenz in Echtzeit vereinen.

Intelligente Planung für komplexeste Lieferkettenanforderungen

OMP genießt das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen wie AstraZeneca, BASF, Johnson & Johnson und Procter & Gamble und treibt die Lieferkettenplanung mit Unison Planning, seiner bewährten End-to-End-Plattform, weiter voran. Die offene, cloudnative und KI-gesteuerte Plattform wurde entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen globaler Prozess- und diskreter Lieferketten gerecht zu werden, darunter Chemie, Konsumgüter, Life Sciences, Papier und Verpackung, Reifen und Bauprodukte sowie Metalle.

Unison Planning umfasst UnisonIQ, den KI-Orchestrator von OMP, der KI-Agenten, -Assistenten und -Engines in einem leistungsstarken Framework vereint. UnisonIQ wurde für das „Agentic Age“ der Lieferkettenplanung entwickelt und bettet kontinuierliche Intelligenz in die gesamte Plattform ein, wodurch Unternehmen eine Grundlage für proaktive, autonome Entscheidungsfindung erhalten, die auf fundiertem Branchenwissen basiert.

„Agentische KI verändert die Funktionsweise und den Wettbewerb in Lieferketten grundlegend“, sagt Paul Vanvuchelen, Chief Executive Officer bei OMP. „Unternehmen, die diesen Wandel annehmen, werden Volatilität in einen strategischen Vorteil verwandeln.“

Beschleunigung der Entscheidungsgeschwindigkeit für die gesamte Lieferkette

Die Unison Decision-Centric Planning-Lösung von OMP steigert die Lieferkettenleistung, indem sie menschliches Fachwissen, fortschrittliche KI, Echtzeit-Intelligenz und schnelle Szenariobewertung vereint, um die Entscheidungsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Entscheidungsqualität im gesamten Unternehmen zu verbessern.