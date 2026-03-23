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    S&P 500-Gold-Ratio

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    Darum finden Analysten es gut, wenn Gold fällt

    Bevor US-Präsident Donald Trump die Märkte mit der Botschaft über "gute und produktive Gespräche mit dem Iran" wieder aufwärts brachte, hatten die Trader die neue Woche in einer eindeutig risikoaversen Stimmung begonnen.

    Für Sie zusammengefasst
    S&P 500-Gold-Ratio - Darum finden Analysten es gut, wenn Gold fällt
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Gold hatte sich die letzten Wochen keineswegs als sicherer Hafen erwiesen. Im frühen Handel am Montag fiel der Goldpreis auf die Marke von 4.100 US-Dollar je Feinunze, um bis zu 10 Prozent.

    Gold lag damit rund 23 Prozent unter seinem All-Time-High und erfüllte damit die technische Definition eines Bärenmarktes. Nach Trumps Mitteilung erholte sich der Goldpreis jedoch größtenteils von seinen Verlusten vom frühen Montag. Der TACO-Trade war wieder in Kraft.

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    Unabhängig von der Ursache des Goldrückgangs denkt Mike Wilson, Chief U.S. Equity Strategist bei Morgan Stanley, dass dies ein positives Signal für den Aktienmarkt ist, wenn man davon ausgeht, dass der Edelmetallpreis langfristig tendenziell positiv mit geopolitischer und markttechnischer Sorge korreliert. Dies geht aus einer Mitteilung an Kunden hervor.

    Er teilt den S&P 500-Indexwert durch den Goldpreis. Ein hoher Wert bedeutet: Aktien stehen im Vergleich zu Gold stark und die Anleger sind optimistisch. Ein niedriger Wert bedeutet, dass Gold stark im Vergleich zu Aktien performt. Investoren sind dann eher ängstlich und suchen Sicherheit.

    Seit dem Iran-Krieg vor 3 Wochen ist dieses Verhältnis Aktien zu Gold um 12 Prozent gestiegen: So zumindest im frühen Handel am Montag. Seit US-Präsident Trump wieder zurückgerudert ist mit der Drohung, die iranische Energie-Infrastruktur anzugreifen, liegt der Anstieg dieses Verhältnisses noch bei rund 6 Prozent pro Aktien.

    Wichtig ist, dass diese neue Rallye am Ende eines der bemerkenswertesten Rückgänge des S&P 500/Gold-Verhältnisses stattfindet, "was darauf hindeutet, dass die Märkte die geopolitischen Risiken und Bedenken keineswegs unterschätzen", sagt er.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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