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    Sind uns mit Iran in 15 Punkten einig

    Für Sie zusammengefasst
    • USA und Iran einig bei rund 15 Verhandlungspunkten
    • Iran zugestimmt keine Atomwaffen künftig zu besitzen
    • Trump verschiebt Angriffe auf Kraftwerke um fünf Tage
    Trump - Sind uns mit Iran in 15 Punkten einig
    Foto: Emphyrio - pixabay

    (Berichtigung, überflüssiges Wort im Zitat im zweiten Satz gestrichen: "keine". (Der Satz heißt korrekt: "Sie werden nie Atomwaffen haben. Sie haben dem zugestimmt").)

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA und der Iran sind sich nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump bei rund 15 Punkten einer möglichen Vereinbarung einig geworden. "Sie werden nie Atomwaffen haben. Sie haben dem zugestimmt", sagte der Republikaner vor Reportern in Florida.

    Es gebe wesentliche Übereinstimmungen in den meisten Punkten. Iran wolle unbedingt einen Deal zur Beendigung des Kriegs machen und die USA auch, sagte Trump. Man werde am heutigen Montag voraussichtlich miteinander telefonieren.

    Trump sagte auch, man verhandle mit einer Person, von der er nach eigenen Angaben glaubt, dass sie die Angesehenste sei. Es handele sich nicht um den obersten Führer Modschtaba Chamenei.

    Zuvor hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass er wegen "produktiver Gespräche" mit dem Iran mögliche Angriffe auf dortige Kraftwerke verschiebe. Ursprünglich hatte er Teheran ein Ultimatum gesetzt, bis zur Nacht auf Dienstag (MEZ) die für den internationalen Schiffsverkehr wichtige Straße von Hormus zu öffnen - andernfalls wollte er Irans Kraftwerke zerstören lassen. Stattdessen will er nun weitere fünf Tage auf Attacken gegen Kraftwerke und Energieinfrastruktur verzichten./rin/DP/men




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