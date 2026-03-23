Kreise
FDP-Bundesvorstand um Parteichef Dürr tritt zurück
Für Sie zusammengefasst
- Kompletter Rücktritt der FDP-Spitze um Christian Dürr
- Parteitag im Mai wählt Präsidium und Bundesvorstand
- Bundesvorstand beschloss das in seiner Berliner Sitzung
Foto: Siarhei - 356130783
BERLIN (dpa-AFX) - Als Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden der FDP bei den jüngsten Landtagswahlen tritt die komplette Parteispitze um den Vorsitzenden Christian Dürr zurück. Beim Parteitag im Mai sollen Präsidium und Bundesvorstand neu gewählt werden. Das hat der Bundesvorstand nach dpa-Informationen in seiner Sitzung in Berlin beschlossen./sk/DP/jha
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