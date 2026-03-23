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    FDP-Bundesvorstand um Parteichef Dürr tritt zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Kompletter Rücktritt der FDP-Spitze um Christian Dürr
    • Parteitag im Mai wählt Präsidium und Bundesvorstand
    • Bundesvorstand beschloss das in seiner Berliner Sitzung
    Kreise - FDP-Bundesvorstand um Parteichef Dürr tritt zurück
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Als Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden der FDP bei den jüngsten Landtagswahlen tritt die komplette Parteispitze um den Vorsitzenden Christian Dürr zurück. Beim Parteitag im Mai sollen Präsidium und Bundesvorstand neu gewählt werden. Das hat der Bundesvorstand nach dpa-Informationen in seiner Sitzung in Berlin beschlossen./sk/DP/jha



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