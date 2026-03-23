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    Eurozone

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    Verbrauchervertrauen verschlechtert sich mehr als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbraucherstimmung Eurozone im März stark gesunken
    • Iran-Krieg erhöht Ölpreise und Inflationsgefahr
    • Konsumklima bei minus 16,3 Punkten niedrigster Stand
    Eurozone - Verbrauchervertrauen verschlechtert sich mehr als erwartet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone hat sich im März mehr als erwartet verschlechtert. Ein Grund dürfte der Iran-Krieg sein, der zu höheren Ölpreisen und steigenden Inflationsgefahren führt. Der Indikator für das Konsumklima fiel um 4,0 Punkte auf minus 16,3 Punkte, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Oktober 2023. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf minus 14,2 Punkte erwartet. Der Indikator liegt weiter unter seinem langfristigen Durchschnitt./jsl/jha/



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