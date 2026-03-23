Aktien mit extremer Performance im DAX am 23.03.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu BASF gemischt: Langfristig deutet die China-Investition (8,7 Mrd EUR) auf Wachstumspotenzial, der Renditeeffekt kommt wohl erst später. Kurzfristig prägen Rohstoffpreise (Naphtha, 1,3-Butadien, Ammoniak) und geopolitische Risiken (Straße von Hormuz, Iran) die Unsicherheit. Einige Anleger sehen Einstieg unter 40 €, konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.