Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 23.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: +8,38 %
Tagesperformance: +8,38 %
Platz 1
Performance 1M: -21,18 %
Performance 1M: -21,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE: Siemens Energy-Sentiment gemischt. Berichte von steigender Nachfrage und starkem Kaufinteresse (Beitrag 6/7) deuten auf kurze Aufwärtsdynamik. Gleichzeitig warnen andere vor schwachem Sektormomentum und negativen News (Beitrag 5, 8, 11). Technisch/fundamental wird Baltica-2/Kooperationen als Fundament gesehen (Beitrag 9). Konkrete 14-Tage-Änderung wird nicht genannt; geopolitische Risiken bleiben belastend.
Brenntag
Tagesperformance: +7,84 %
Tagesperformance: +7,84 %
Platz 2
Performance 1M: -11,45 %
Performance 1M: -11,45 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +6,79 %
Tagesperformance: +6,79 %
Platz 3
Performance 1M: -18,10 %
Performance 1M: -18,10 %
Commerzbank
Tagesperformance: +6,10 %
Tagesperformance: +6,10 %
Platz 4
Performance 1M: -13,17 %
Performance 1M: -13,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich eine gemischte Anlegerstimmung zu Commerzbank. Kernpunkte: UniCredit-Übernahmephantasie, Forderungen nach einer deutlichen Kostenquote (Ziel ca. 35–50%) und möglichem Personalabbau. Kursnotierung rund 30 EUR; Zielfelder 36–40 EUR bei einer Einigung. Skepsis bleibt wegen Ertragspotenzial und Arbeitsplätze. Insgesamt spekulativ-vorsichtig.
Airbus
Tagesperformance: +5,76 %
Tagesperformance: +5,76 %
Platz 5
Performance 1M: -18,51 %
Performance 1M: -18,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
WallstreetONLINE-Forum – Anleger-Sentiment zu Airbus: vorsichtig bis leicht bearisch, Fokus auf Kursuntergrenzen und Nachkäufe. Kursziele 140–160 €, konkret 140 € Ziel und 155–160 € Bereich; 160 € als mögliche Untergrenze. Fundament: Lieferketten-Verbesserung laut CFO; PW-Motoren-Abhängigkeit soll beendet werden; Suche nach zuverlässigen Lieferanten (RR/GE). 14-Tage-Kursentwicklung nicht angegeben.
Continental
Tagesperformance: +5,51 %
Tagesperformance: +5,51 %
Platz 6
Performance 1M: -24,11 %
Performance 1M: -24,11 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +5,49 %
Tagesperformance: +5,49 %
Platz 7
Performance 1M: -10,07 %
Performance 1M: -10,07 %
Siemens
Tagesperformance: +5,38 %
Tagesperformance: +5,38 %
Platz 8
Performance 1M: -19,71 %
Performance 1M: -19,71 %
BASF
Tagesperformance: +4,90 %
Tagesperformance: +4,90 %
Platz 9
Performance 1M: -7,74 %
Performance 1M: -7,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu BASF gemischt: Langfristig deutet die China-Investition (8,7 Mrd EUR) auf Wachstumspotenzial, der Renditeeffekt kommt wohl erst später. Kurzfristig prägen Rohstoffpreise (Naphtha, 1,3-Butadien, Ammoniak) und geopolitische Risiken (Straße von Hormuz, Iran) die Unsicherheit. Einige Anleger sehen Einstieg unter 40 €, konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,86 %
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 10
Performance 1M: -20,53 %
Performance 1M: -20,53 %
Bayer
Tagesperformance: +4,38 %
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 11
Performance 1M: -14,10 %
Performance 1M: -14,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert positives Bayer-Sentiment: Zulassungen in Japan (Eylea 8 mg; Gadoquatrane) und Finerenon-FIND-CKD. Mehrere Großbanken erhöhen oder bestätigen Kauf-/Outperform-Rating (Goldman Sachs Buy 54 EUR; UBS Buy 52 EUR; Oddo BHF Outperform 55 EUR; Barclays 48 EUR). Iran-Konflikt-Risiko laut LYNX; Kurs kaum beeinflusst. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Deutsche Bank
Tagesperformance: +4,28 %
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 12
Performance 1M: -23,88 %
Performance 1M: -23,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank: Befürworter des Führungswechsels (Stefan Hoops wird in den Vorstand berufen; DWS bleibt Chef) sehen Potenzial. Skeptiker warnen vor Kapitalerhöhungen zugunsten von Boni-Aktien und vor Cum-Cum-Ermittlungen. Kursziel 17,50; -50%-Korrektur wird diskutiert. Die 14-Tage-Preisentwicklung wird in den Beiträgen nicht mit einem konkreten Wert angegeben.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +3,91 %
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 13
Performance 1M: -27,11 %
Performance 1M: -27,11 %
Symrise
Tagesperformance: +3,52 %
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 14
Performance 1M: -10,16 %
Performance 1M: -10,16 %
Fresenius
Tagesperformance: +3,51 %
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 15
Performance 1M: -18,39 %
Performance 1M: -18,39 %
E.ON
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 16
Performance 1M: -3,11 %
Performance 1M: -3,11 %
DHL Group
Tagesperformance: +3,16 %
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 17
Performance 1M: -14,56 %
Performance 1M: -14,56 %
adidas
Tagesperformance: +3,09 %
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 18
Performance 1M: -17,17 %
Performance 1M: -17,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Adidas gemischt: UBS belässt Buy mit Kursziel 219€. Zur Kursentwicklung: Die letzten 14 Tage liegen grob bei 125–150€; der Titel fällt teils in Abwärtsrichtung, während der DAX steigt. Roadshows in der nächsten Woche (Nordea/Berenberg) deuten auf fortgesetzte Investorensignale hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
BMW
Tagesperformance: +2,84 %
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 19
Performance 1M: -18,32 %
Performance 1M: -18,32 %
Henkel VZ
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 20
Performance 1M: -22,06 %
Performance 1M: -22,06 %
Allianz
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 21
Performance 1M: -8,90 %
Performance 1M: -8,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, sachliches Sentiment zu Allianz: Aktienrückkäufe treiben kurzfristig den Kurs; Berichte deuten darauf hin, dass Allianz zuletzt besser als der DAX performt hat. Makro-Ängste (PPI, Zinserwartungen) belasten den Markt. Fundamentale Stärke wie Cashflow, EKA und Dividende wird betont. 14-Tage-Verlauf bleibt uneinheitlich; kurzfristige Bewegungen bleiben möglich.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Allianz eingestellt.
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 22
Performance 1M: -15,79 %
Performance 1M: -15,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Gemischtes Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Kurs volatil, 14 Tage ca. 50,9 €. Jahrestief 2026 ca. 50,86 €. Dividende von 3,50 € pro Aktie wird als attraktiv gesehen; es gibt Kaufaktivitäten bei Tiefpunkten (z. B. 120 Stück). Positive Impulse durch neue E‑Modelle, doch geopolitische/zyklische Risiken und VDAX-New um ~31 deuten auf erhöhte Volatilität hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 23
Performance 1M: -5,22 %
Performance 1M: -5,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend langfristige Telekom-Anlegerstimmung. Kerngedanke: Dividendensteuerfreiheit aus dem Einlagekonto wird positiv bewertet; Ausschüttung bleibt steuerfrei. Kursentwicklung wird moderat eingeschätzt; kein Zock, Hold-Strategie bevorzugt. Altbestand oft gehalten; Nachkauf wird begrüßt. 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht konkret angegeben; insgesamt optimistisch, aber vorsichtig.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Porsche Holding SE
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 24
Performance 1M: -16,83 %
Performance 1M: -16,83 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 36,40%
|PUT: 63,60%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -27,20 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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