DAX springt um 1000 Punkte nach oben – Rätselraten über Trumps „gute Gespräche"

Das Problem ist nur, dass der Iran von den „sehr guten und konstruktiven Gesprächen über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten“, von denen US-Präsident Trump spricht, angeblich nichts wissen will. Die nächsten Stunden dürften deshalb zeigen, wem der Markt jetzt glaubt, ob die Kursgewinne nachhaltig sind oder ob heute Abend nach Handelsschluss an der Wall Street wieder die Angst vorherrscht, dass wir in fünf Tagen nicht schlauer sind als jetzt. Die Nachrichtenlage bleibt vorerst weiterhin sehr undurchsichtig und dürfte die Finanzmärkte auch in den kommenden Stunden und Tagen in Atem halten.

Erleichterung darüber, dass heute Abend zunächst einmal kein Ultimatum ausläuft, und Hoffnung, dass sich die Dynamik im Konflikt im Nahen Osten zur Abwechslung mal in Richtung Deeskalation dreht.

Den Investoren wird also kaum Zeit zum Durchatmen gegeben, weshalb der Großteil von ihnen mit höheren Kassenbeständen an den Seitenlinien steht und den Fortgang der vermeintlichen Gespräche zunächst abwarten will. Wer sich zu früh positioniert, kann im Nachgang böse überrascht werden. Zudem sind die Schäden in der Infrastruktur des Nahen Ostens bereits so groß, dass es noch für mehrere Monate zu Störungen in der Belieferung Europas mit Energieträgern aus dieser Region und somit zu höheren Preisen kommen könnte. Doch heute überwog erst einmal der Optimismus und der DAX stoppte seine Talfahrt.

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