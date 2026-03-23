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    AKTIEN IM FOKUS 2

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    Immobilienwerte erholt nach Trumps Iran-Wende

    Für Sie zusammengefasst
    • Immobilienaktien erholen sich nach Marktwende
    • Trump stoppte Angriffe auf iranische Energie
    • Höhere Ölpreise und Renditen drohen Stagflation
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Immobilienwerte erholt nach Trumps Iran-Wende
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Einstieg mit aktueller Nahost-Lage, Kursverlauf)

    FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europäische Immobilienaktien haben sich am Montag im Zuge einer plötzlichen Kehrtwende des Gesamtmarktes kräftig erholt. Davor hatten sie im europäischen Branchenüberblick zu den größten Verlierern gezählt. Auslöser der Wende war die Anordnung von US-Präsident Donald Trump, in den nächsten fünf Tagen keine Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur zu fliegen. Dies sei das Ergebnis "sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten" in den vergangenen beiden Tagen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

    Das Branchenbarometer Stoxx Europe 600 Real Estate , das mittags noch um 3,6 Prozent abgerutscht war und den tiefsten Stand seit dem Zoll-Schock durch US-Präsident Trump im vergangenen April markiert hatte, notierte im späten Handel 0,7 Prozent im Plus. Seit Ausbruch des Krieges der USA und Israels gegen den Iran Ende Februar hat der davor gut gelaufene Sektor kräftig nachgegeben.

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    Die Aktien von Vonovia erholten sich spürbar von einem Kursrückgang um 6 Prozent und notierten zuletzt noch 0,1 Prozent tiefer. Die Papiere von TAG Immobilien , Aroundtown und LEG verbuchten im MDax Kursaufschläge zwischen 0,8 und 2,1 Prozent. Für Patrizia ging es im SDax um 1,2 Prozent bergauf. Auch im britischen FTSE 100 , der etliche Immobilientitel beinhaltet, drehten Werte wie British Land , Segro und Land Securities von deutlichen Verlusten in klare Gewinne.

    Die kräftigen Verluste am Morgen waren mit steigenden Renditen an den Anleihemärkten im Zuge höherer Ölpreise begründet worden. Auch hier drehten die Märkte.

    "Je länger die Rohölpreise auf hohem Niveau bleiben, desto mehr werden die Zentralbanken in die Ecke gedrängt", hatte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management am Morgen gemahnt. Damit weiche die Aussicht auf Zinssenkungen zunehmend einer drohenden Straffung der Geldpolitik - nicht wegen eines starken Wirtschaftswachstums, sondern angesichts der hartnäckigen Inflation. Dies führe zu einer gefährlichen Stagflation - also einer Kombination aus wirtschaftlicher Schwäche bei gleichzeitig steigenden Preisen. Diese Entwicklung ist Gift für Immobilienaktien, da sie die Finanzierungen verteuert./gl/ag/men/edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,01 % und einem Kurs von 4,18 auf Tradegate (23. März 2026, 16:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -17,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,67 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +13,53 %/+79,75 % bedeutet.




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