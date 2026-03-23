Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +10,29 %
Tagesperformance: +10,29 %
Platz 1
Performance 1M: +6,23 %
Performance 1M: +6,23 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +9,63 %
Tagesperformance: +9,63 %
Platz 2
Performance 1M: +12,43 %
Performance 1M: +12,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes, teils vorsichtig optimistisches Sentiment zu SUESS MicroTec: Rebound zum Mittag und Aufwärtsimpuls über 60 nach Abverkauf bis 47; Käufe um 26,94 (Beitrag 4) sowie Teilverkäufe bei 55 (Beitrag 2). Diskussion über Übernahme-/Synergien (BE Semiconductor, ASML) (Beitrag 5). Lichtblicke um 27,50 (Beiträge 6/7). Kursentwicklung der letzten 14 Tage volatil; konkrete Prozentangabe fehlt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +8,41 %
Tagesperformance: +8,41 %
Platz 3
Performance 1M: -4,91 %
Performance 1M: -4,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu SILTRONIC gemischt. Aussagen nennen Kursziele jenseits von 60€ und ein Potenzial von ca. 83€ (43%), während der aktuelle Kurs bei ca. 52,55€ liegt. Fundamentale Treiber: Samsung-Investitionen in KI/Chips könnten Siltronic stärken; 300mm-Wafer positiv, 200mm schwach. Technisch/Markt: Investitionszyklus und Lieferrisiken belasten; 14-Tage-Entwicklung bewegt sich grob um 52–60€.
Ottobock
Tagesperformance: +7,87 %
Tagesperformance: +7,87 %
Platz 4
Performance 1M: -20,47 %
Performance 1M: -20,47 %
AIXTRON
Tagesperformance: +6,26 %
Tagesperformance: +6,26 %
Platz 5
Performance 1M: +40,00 %
Performance 1M: +40,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetONLINE-Forum zu Aixtron ist das Sentiment gemischt: Kurs der letzten 14 Tage grob 32–34 €, aktuell ca. 33 €. Themen: Kursziel-Anhebung mit Pullback, Gewinnmitnahmen unter 32 €. Positiv: Aufnahme in den Stoxx Europe 600; Alsterresearch sieht Aufwärtstrend und faire Bewertung; Shortseller-Quote leicht erhöht. Insgesamt moderat bullisch, aber vorsichtige Gewinnmitnahmen.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +6,04 %
Tagesperformance: +6,04 %
Platz 6
Performance 1M: -12,31 %
Performance 1M: -12,31 %
Jenoptik
Tagesperformance: +5,90 %
Tagesperformance: +5,90 %
Platz 7
Performance 1M: -14,88 %
Performance 1M: -14,88 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,79 %
Tagesperformance: +4,79 %
Platz 8
Performance 1M: -20,53 %
Performance 1M: -20,53 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +4,43 %
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 9
Performance 1M: -16,89 %
Performance 1M: -16,89 %
Draegerwerk
Tagesperformance: +4,12 %
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 10
Performance 1M: -9,11 %
Performance 1M: -9,11 %
United Internet
Tagesperformance: +3,77 %
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 11
Performance 1M: -1,62 %
Performance 1M: -1,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu United Internet
Im wallstreetONLINE-Forum (Beiträge 1–7) zeigt sich gemischtes Sentiment: Positive Impulse durch 2025-Ergebnis/Dividende (0,50 EUR) und 2026-Ausblick; Kurs zuletzt ca. 27,50 EUR (19.03.2026). Skepsis wegen Belastungen durch Netzausbau und hohem KGV;Übernahme-/Verkaufsspekulationen sind entfallen. 14-Tage-Veränderung nicht quantifiziert.
Bechtle
Tagesperformance: +3,71 %
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 12
Performance 1M: -25,67 %
Performance 1M: -25,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Bechtle-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Mehrere Beiträge kaufen um 25 €, 24,82 € genutzt mit Ziel ~26,7 €. Kursrückgang in 14 Tagen deutlich: von ca. 44 € im Januar auf aktuell ca. 25–27 € (~−30%). Dividende stabil (0,70 €), Umsatz/Gewinn belastet. Max Otte bewertet Bechtle als Wachstums-Unternehmen; viele hoffen auf Bodenbildung, die Mehrheit bleibt vorsichtig abwartend.
1&1
Tagesperformance: +3,40 %
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 13
Performance 1M: +0,55 %
Performance 1M: +0,55 %
IONOS Group
Tagesperformance: +3,11 %
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 14
Performance 1M: +6,42 %
Performance 1M: +6,42 %
TeamViewer
Tagesperformance: +2,66 %
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 15
Performance 1M: -12,47 %
Performance 1M: -12,47 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu TeamViewer; leicht optimistisch durch News und Leerverkaufsdeckungen (netto 0,1%). DZ Bank stuft auf Kaufen mit 6,50 € fair value; KGV unter 4–6; betont stabilen operativen Cashflow (>200 Mio €/Jahr) und mögliche Kursstütze durch Eindeckungen. AI-News (TIA Reporting) positiv aufgenommen. 14-Tage-Performance nicht exakt angegeben; Hinweis auf marktgetriebenen Rebound.
CANCOM SE
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 16
Performance 1M: -13,53 %
Performance 1M: -13,53 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 17
Performance 1M: -5,22 %
Performance 1M: -5,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend langfristige Telekom-Anlegerstimmung. Kerngedanke: Dividendensteuerfreiheit aus dem Einlagekonto wird positiv bewertet; Ausschüttung bleibt steuerfrei. Kursentwicklung wird moderat eingeschätzt; kein Zock, Hold-Strategie bevorzugt. Altbestand oft gehalten; Nachkauf wird begrüßt. 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht konkret angegeben; insgesamt optimistisch, aber vorsichtig.
Nordex
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 18
Performance 1M: +31,51 %
Performance 1M: +31,51 %
