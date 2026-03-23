Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 23.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.03.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens Energy
Tagesperformance: +6,77 %
Tagesperformance: +6,77 %
Platz 1
Performance 1M: -21,18 %
Performance 1M: -21,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE: Siemens Energy-Sentiment gemischt. Berichte von steigender Nachfrage und starkem Kaufinteresse (Beitrag 6/7) deuten auf kurze Aufwärtsdynamik. Gleichzeitig warnen andere vor schwachem Sektormomentum und negativen News (Beitrag 5, 8, 11). Technisch/fundamental wird Baltica-2/Kooperationen als Fundament gesehen (Beitrag 9). Konkrete 14-Tage-Änderung wird nicht genannt; geopolitische Risiken bleiben belastend.
Banco Santander
Tagesperformance: +5,95 %
Tagesperformance: +5,95 %
Platz 2
Performance 1M: -18,37 %
Performance 1M: -18,37 %
BBVA
Tagesperformance: +5,46 %
Tagesperformance: +5,46 %
Platz 3
Performance 1M: -14,35 %
Performance 1M: -14,35 %
Airbus
Tagesperformance: +4,76 %
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 4
Performance 1M: -18,51 %
Performance 1M: -18,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
WallstreetONLINE-Forum – Anleger-Sentiment zu Airbus: vorsichtig bis leicht bearisch, Fokus auf Kursuntergrenzen und Nachkäufe. Kursziele 140–160 €, konkret 140 € Ziel und 155–160 € Bereich; 160 € als mögliche Untergrenze. Fundament: Lieferketten-Verbesserung laut CFO; PW-Motoren-Abhängigkeit soll beendet werden; Suche nach zuverlässigen Lieferanten (RR/GE). 14-Tage-Kursentwicklung nicht angegeben.
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: +4,73 %
Tagesperformance: +4,73 %
Platz 5
Performance 1M: -18,05 %
Performance 1M: -18,05 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +4,63 %
Tagesperformance: +4,63 %
Platz 6
Performance 1M: -26,89 %
Performance 1M: -26,89 %
BASF
Tagesperformance: +4,35 %
Tagesperformance: +4,35 %
Platz 7
Performance 1M: -7,74 %
Performance 1M: -7,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu BASF gemischt: Langfristig deutet die China-Investition (8,7 Mrd EUR) auf Wachstumspotenzial, der Renditeeffekt kommt wohl erst später. Kurzfristig prägen Rohstoffpreise (Naphtha, 1,3-Butadien, Ammoniak) und geopolitische Risiken (Straße von Hormuz, Iran) die Unsicherheit. Einige Anleger sehen Einstieg unter 40 €, konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
ASML Holding
Tagesperformance: +4,35 %
Tagesperformance: +4,35 %
Platz 8
Performance 1M: -9,02 %
Performance 1M: -9,02 %
Siemens
Tagesperformance: +4,19 %
Tagesperformance: +4,19 %
Platz 9
Performance 1M: -19,71 %
Performance 1M: -19,71 %
UniCredit
Tagesperformance: +4,17 %
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 10
Performance 1M: -22,99 %
Performance 1M: -22,99 %
ENI
Tagesperformance: -3,79 %
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 11
Performance 1M: +24,51 %
Performance 1M: +24,51 %
Ferrari
Tagesperformance: +3,51 %
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 12
Performance 1M: -14,42 %
Performance 1M: -14,42 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,47 %
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 13
Performance 1M: -20,53 %
Performance 1M: -20,53 %
Bayer
Tagesperformance: +3,29 %
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 14
Performance 1M: -14,10 %
Performance 1M: -14,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert positives Bayer-Sentiment: Zulassungen in Japan (Eylea 8 mg; Gadoquatrane) und Finerenon-FIND-CKD. Mehrere Großbanken erhöhen oder bestätigen Kauf-/Outperform-Rating (Goldman Sachs Buy 54 EUR; UBS Buy 52 EUR; Oddo BHF Outperform 55 EUR; Barclays 48 EUR). Iran-Konflikt-Risiko laut LYNX; Kurs kaum beeinflusst. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Schneider Electric
Tagesperformance: +3,22 %
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 15
Performance 1M: -12,01 %
Performance 1M: -12,01 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 16
Performance 1M: +4,33 %
Performance 1M: +4,33 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +3,04 %
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 17
Performance 1M: -23,88 %
Performance 1M: -23,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank: Befürworter des Führungswechsels (Stefan Hoops wird in den Vorstand berufen; DWS bleibt Chef) sehen Potenzial. Skeptiker warnen vor Kapitalerhöhungen zugunsten von Boni-Aktien und vor Cum-Cum-Ermittlungen. Kursziel 17,50; -50%-Korrektur wird diskutiert. Die 14-Tage-Preisentwicklung wird in den Beiträgen nicht mit einem konkreten Wert angegeben.
argenx
Tagesperformance: +2,98 %
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 18
Performance 1M: -21,25 %
Performance 1M: -21,25 %
SAFRAN
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 19
Performance 1M: -21,74 %
Performance 1M: -21,74 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 20
Performance 1M: -17,46 %
Performance 1M: -17,46 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 21
Performance 1M: -15,92 %
Performance 1M: -15,92 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 22
Performance 1M: -17,28 %
Performance 1M: -17,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum: Rheinmetall-Sentiment gemischt. DAX etwa +3%, Rheinmetall fast unverändert (nahe 0%). Eine faire Bewertung um 800€ wird diskutiert. F126-Verzögerungen/Aufträge erzeugen Unsicherheit, bleiben aber im Kontext möglicher Brückenlösungen. Langfristig überwiegend bullish (Stay long), kurzfristig unsicherer Kursverlauf. Die konkrete 14-Tage-Entwicklung fehlt in der Vorlage.
DHL Group
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 23
Performance 1M: -14,56 %
Performance 1M: -14,56 %
