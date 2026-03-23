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    Ist der Crash noch aufzuhalten

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    Trotz Taco-Trade: US-Wachstumserwartungen brechen ein!

    Anlegerinnen und Anleger reagieren am Montag erleichtert auf Berichte über Gespräche zwischen den USA und Iran. Doch die Freude könnte zu früh sein.

    Für Sie zusammengefasst
    Ist der Crash noch aufzuhalten - Trotz Taco-Trade: US-Wachstumserwartungen brechen ein!
    Foto: Dall-E

    Erleichterung zum Wochenstart, doch die nächsten Gefahren lauern schon

    Wie immer wenn der Druck auf US-Präsident Donald Trump zu groß wird, griff er auch am Montag zu einem seiner beliebtesten Mittel: dem Rückzug. Er verlängerte das noch am Wochenende verhängte Ultimatum gegenüber dem Iran zur Öffnung der Straße von Hormus um 5 Tage und berichtete von "produktiven Gesprächen", die in den vergangenen Tagen stattgefunden hätten.

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    Davon wollte man im Iran zwar nichts wissen, doch die nach einem ganz schwachen Wochenauftakt endgültig vor dem Absturz stehenden Aktienmärkte bekamen was sie wollten – und haussierten binnen weniger Minuten, während die Preise für Öl und Gas und mit ihnen auch die Anleiherenditen deutlich nachgaben. Taco-Trump hatte seinem Namen einmal mehr "Ehre" gemacht.

    Belastungsfaktoren treffen US-Wirtschaft: Erwartetes Wachstum immer kleiner

    Doch für die ohnehin fragile Weltwirtschaft könnte die Erleichterung ebenso wie für die schwächelnde US-Wirtschaft zu spät kommen. Die Kombination aus höheren Energiepreisen und stark gestiegenen Anleiherenditen erschwert einen wirtschaftlichen Aufschwung insbesondere in ohnehin konjunkturell unter Druck stehenden Volkswirtschaften wie Deutschland, während die USA im Zusammenhang mit dem Vormarsch von KI mit einem schwachen Arbeitsmarkt zu kämpfen haben.

    Dieses Zusammenspiel aus Belastungsfaktoren lässt die weiteren Wachstumsaussichten der USA jetzt zusammenbrechen. Der GDPNow-Tracker der Atlanta-Fed rechnet für das laufende Quartal mit einem annualisierten Wirtschaftswachstum von nur noch 2,0 Prozent. Das stellt eine gravierende Verschlechterung gegenüber dem Stand vor Beginn des Iran-Krieges dar, als die Live-Vorhersage noch ein Wachstum von mehr als 3 Prozent prognostiziert hatte. Noch vor wenigen Wochen waren die USA sogar auf Kurs für ein Wachstum von mehr als 4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

    GDPNow_23032026.webp

    Quelle: Federal Reserve Bank of Atlanta | GDPNow

    Damit verschlechtern sich auch die weiteren Aussichten für den US-Aktienmarkt, der jetzt mit hohen Unternehmensbewertungen auf der einen Seite und sinkenden Wachstumserwartungen, einem möglichen Wiederaufflammen der Inflation und hohen Zinsen auf der anderen Seite zu kämpfen hat.

    S&P 500

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    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5Indikator:SMA 200 Tage

    Die Gefahr ist nicht gebannt, US-Aktienmarkt technisch weiter angeschlagen

    Am Handelsverlauf des US-Gesamtmarktindex S&P 500 zeigte sich die Fragilität des Aktienmarktes deutlich. Schoss dieser nach dem Rückzieher von Trump in der Spitze noch um mehr als 2 Prozent nach oben, blieb am frühen Montagabend nur noch ein Bruchteil der Erholungsgewinne übrig.

    Die Lage ist aus technischer Perspektive prekär, denn die in den vergangenen Wochen anhaltenden Verluste haben zum Unterschreiten zahlreicher Unterstützungen und damit auch zu ersten Verkaufssignalen geführt. Als besonders folgenschwer könnte sich der Absturz unter die 200-Tage-Linie erweisen, nachdem deren Rückeroberung schon am Freitag gescheitert war.

    Das Unterschreiten der 200-Tage-Linie mündet häufig in dauerhafte Trendwechsel. Ohne einen raschen Konter und weitere Kursgewinne in den kommenden Tagen könnten sich Anlegerinnen und Anleger daher kurz- und mittelfristig auf weitere Verluste einstellen müssen.

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    Fazit: Das ist noch keine Erholung, auf die man jetzt wetten sollte

    Die Schlinge für den US-Aktienmarkt zieht sich immer weiter zu. Zwar wird am Montag ein weiterer Rückzug von US-Präsident Donald Trump aus einer ihm politisch gefährlichen Situation (mit den im November anstehenden Midterm-Wahlen) gefeiert, doch das Umfeld für Wertpapiere verschlechtert sich zunehmend, nachdem auf neue Inflationsgefahren nun sinkende Wachstumserwartungen treffen. Damit wird eine von Anlegerinnen und Anlegern gefürchtete Stagflation immer wahrscheinlicher.

    Investoren sollten aus den Erholungsgewinnen vom Montag daher keine voreiligen Schlüsse ziehen und ihr Cash weiterhin beisammen halten. Wieder aggressiver auf steigende Aktienkurse zu wetten, ist erst dann angebracht, wenn sich einerseits ein klarer Boden zeigt und andererseits die Energiepreise in Kombination mit den Anleiherenditen wieder sinken.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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