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    Israel und Hisbollah beschießen sich weiter gegenseitig

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff bei Beirut traf Mitglied der Revolutionsgarden
    • Angriff in Hasmieh ohne Vorwarnung löste Panik aus
    • Zerstörte Brücken im Süden schneiden Zivilisten ab
    Israel und Hisbollah beschießen sich weiter gegenseitig
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär greift weiter im Libanon an. Bei einem Angriff nahe der Hauptstadt Beirut habe die Armee ein Mitglied der iranischen Revolutionsgarden getroffen, teilte das israelische Militär mit. Das libanesische Gesundheitsministerium sagte, dass eine Person getötet worden sei.

    Der Angriff ereignete sich in Hasmieh, einem gehobenen, christlichen Vorort der Hauptstadt Beirut. Dort hat die proiranische Hisbollah für gewöhnlich keine Präsenz. Augenzeugen berichteten von einer lauten Explosion. Panik sei unter den Anwohnern ausgebrochen. Der Angriff erfolgte ohne vorige Warnung. Hasmieh liegt in der Nähe des Verteidigungsministeriums und des Präsidentenpalastes, dem Amtssitz von Präsident Joseph Aoun.

    Zuvor hatte ein israelischer Militärsprecher bereits erklärt, die Armee werde eine weitere Brücke im Süden des Libanons angreifen. Libanesischen Berichten zufolge wurde sie am Nachmittag getroffen. Israels Militär hat bisher schon mehrere wichtige Brücken im Südlibanon zerstört. Es wirft der Hisbollah vor, darüber Waffen und Kämpfer zu transportieren. Die Brücken sind aber auch Teil der zivilen Infrastruktur. Mit ihrer Zerstörung wird der Zugang zum Süden des Landes auch für die Zivilbevölkerung immer weiter abgeschnitten.

    Die Hisbollah reklamierte ihrerseits weitere Angriffe auf Israel für sich. In Nordisrael wurde unterdessen ein Busfahrer durch Raketenbeschuss der Hisbollah schwer verletzt./arj/DP/men






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