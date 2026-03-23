Israel und Hisbollah beschießen sich weiter gegenseitig

BEIRUT/TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär greift weiter im Libanon an. Bei einem Angriff nahe der Hauptstadt Beirut habe die Armee ein Mitglied der iranischen Revolutionsgarden getroffen, teilte das israelische Militär mit. Das libanesische Gesundheitsministerium sagte, dass eine Person getötet worden sei.

Der Angriff ereignete sich in Hasmieh, einem gehobenen, christlichen Vorort der Hauptstadt Beirut. Dort hat die proiranische Hisbollah für gewöhnlich keine Präsenz. Augenzeugen berichteten von einer lauten Explosion. Panik sei unter den Anwohnern ausgebrochen. Der Angriff erfolgte ohne vorige Warnung. Hasmieh liegt in der Nähe des Verteidigungsministeriums und des Präsidentenpalastes, dem Amtssitz von Präsident Joseph Aoun.