Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 23.03.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.361,05USD pro Feinunze und notiert damit -2,54 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 68,22USD und damit +0,69 % im Plus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 103,75USD und verzeichnet ein Minus von -8,91 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 91,58USD und verzeichnet ein Minus von -7,96 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.421,50USD
|-0,39 %
|Platin
|1.857,00USD
|-4,33 %
|Kupfer London Rolling
|12.249,00USD
|+3,07 %
|Aluminium
|3.248,83PKT
|+1,05 %
|Erdgas
|2,951USD
|-4,61 %
Rohstoff des Tages: Öl (Brent)
Mit einem Tages-Minus von -8,91 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 23.03.26, 17:29 Uhr.