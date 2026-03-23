Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 23.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.361,05USD pro Feinunze und notiert damit -2,54 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 68,22USD und damit +0,69 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 103,75USD und verzeichnet ein Minus von -8,91 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 91,58USD und verzeichnet ein Minus von -7,96 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.421,50 USD -0,39 % Platin 1.857,00 USD -4,33 % Kupfer London Rolling 12.249,00 USD +3,07 % Aluminium 3.248,83 PKT +1,05 % Erdgas 2,951 USD -4,61 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Minus von -8,91 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 23.03.26, 17:29 Uhr.