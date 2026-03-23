Eurokurs legt zu - Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg deutlich zugelegt. Die Hoffnung auf eine Beilegung des Kriegs belastete den US-Dollar. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1588 Dollar. Zuvor war der Euro noch bis auf 1,1485 Dollar gesunken. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1596 (Freitag: 1,1555) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8623 (0,8654) Euro.

Die USA und der Iran sind sich nach Darstellung von US-Präsident Trump bei rund 15 Punkten einer möglichen Vereinbarung einig geworden. "Sie werden nie Atomwaffen haben. Sie haben dem zugestimmt", sagte der Republikaner. Es gebe wesentliche Übereinstimmungen in den meisten Punkten. Zuvor hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, dass er wegen "produktiver Gespräche" mit dem Iran mögliche Angriffe auf dortige Kraftwerke verschiebe.