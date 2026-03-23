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    Im Aufwind

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    Circle und Coinbase bleiben die Top-Profiteure des Stablecoin-Booms

    Bernstein sieht Circle und Coinbase als zentrale Gewinner eines rasant wachsenden Stablecoin-Markts, der durch neue Technologien zusätzliches Potenzial erhält.

    Für Sie zusammengefasst
    Im Aufwind - Circle und Coinbase bleiben die Top-Profiteure des Stablecoin-Booms
    Foto: Dall-E

    Der Stablecoin-Markt entwickelt sich zunehmend zu einem eigenständigen Wachstumstreiber innerhalb der Finanzindustrie. Laut einer aktuellen Analyse des Research- und Brokerage-Hauses Bernstein zählen Circle und Coinbase weiterhin zu den aussichtsreichsten Unternehmen, um von dieser Entwicklung zu profitieren.

    KI-Agenten als neue Wirtschaftsteilnehmer

    "Wir sehen agentische Maschinenzahlungen als eine optionale Upside für Stablecoins", schreiben die von Gautam Chhugani geführten Analysten in einer aktuellen Mitteilung. Zwar handle es sich derzeit noch nicht um einen wesentlichen Nachfragefaktor, doch langfristig könnten Stablecoins eine zentrale Rolle in einer "agentischen Maschinenökonomie" einnehmen.

    Dabei geht es um Zahlungen, die vollständig von Software oder autonomen Systemen initiiert, autorisiert und abgewickelt werden – ohne menschliches Eingreifen. Anders als klassische Daueraufträge oder Abonnements ermöglichen solche Systeme dynamische Entscheidungen in Echtzeit, etwa Preisverhandlungen oder sofortige Abrechnungen zwischen Maschinen.

    Stablecoins als ideale Infrastruktur für digitale Transaktionen

    Stablecoins sind nach Einschätzung der Analysten besonders gut für diese neue Art von Zahlungsverkehr geeignet. Ihre programmierbare Struktur erlaubt es, komplexe Zahlungsbedingungen direkt in Transaktionen zu integrieren. Zudem ermöglichen sie eine nahezu sofortige Abwicklung und sind auch für sehr kleine Beträge wirtschaftlich nutzbar.

    Ein weiterer Vorteil liegt in der globalen Einsetzbarkeit. Stablecoins funktionieren unabhängig von traditionellen Bankensystemen und umgehen damit klassische Hürden wie langsame Überweisungen oder teure Währungsumrechnungen. Dadurch eignen sie sich insbesondere für digitale Geschäftsmodelle, die auf Geschwindigkeit und Skalierbarkeit angewiesen sind.

    Erste Initiativen zeigen Potenzial

    Mehrere Unternehmen treiben die Entwicklung entsprechender Infrastrukturen bereits voran. Coinbase arbeitet an einer Lösung, die Zahlungen direkt in die Architektur des Internets integriert, während Circle eine Infrastruktur für Mikrotransaktionen zwischen autonomen Systemen aufbaut.

    Stablecoins wachsen auch ohne KI-Boom

    Unabhängig von diesen Zukunftsperspektiven verzeichnet der Stablecoin-Sektor bereits heute ein dynamisches Wachstum. Besonders im Fokus steht dabei der Stablecoin USDC. Sowohl das Angebot als auch das Transaktionsvolumen befinden sich auf Rekordniveau. Auffällig ist, dass USDC inzwischen beim Transaktionsvolumen führend ist, obwohl er gemessen an der Marktkapitalisierung nicht an erster Stelle steht.

    Abkopplung vom Kryptomarkt 

    Ein weiterer wichtiger Aspekt der Bernstein-Analyse ist die zunehmende Unabhängigkeit der Stablecoins vom restlichen Kryptomarkt. Während viele Kryptowährungen weiterhin starken Kursschwankungen unterliegen, etablieren sich Stablecoins als stabile Grundlage für digitale Finanzanwendungen.

    Diese Entwicklung führt dazu, dass Stablecoins zunehmend als eigenständige Anlage- und Infrastrukturklasse wahrgenommen werden. Bernstein spricht in diesem Zusammenhang von einer klaren strukturellen Verschiebung innerhalb des Kryptosektors.

    Klare Favoriten für Investoren

    Vor diesem Hintergrund sehen die Analysten Circle und Coinbase weiterhin als die attraktivsten Möglichkeiten, um am Wachstum des Stablecoin-Marktes teilzuhaben. Beide Unternehmen spielen eine zentrale Rolle im USDC-Ökosystem und profitieren direkt von steigender Nutzung und Liquidität.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion




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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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